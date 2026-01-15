La “Blas de Lezo” afronta su certificación operativa con la Marina estadounidense

La F-103, saliendo de la ría en un despliegue anterior Jorge Meis

La fragata “Blas de Lezo”, con base en el Arsenal, participará a partir de la próxima semana en el ejercicio de certificación Comptuex –Composite Training Unir Exercise–, un programa de la Marina estadounidense en el que la F-103 se implica por segunda vez en su historia.

El buque, que zarpó el pasado lunes de Ferrol, realiza una escala técnica en Rota para, posteriormente, dirigirse hacia el Atlántico Norte, donde se integrará en el Carrier Strike Group “George H.W. Bush” durante aproximadamente dos meses en total.

El despliegue, explica la Armada, forma parte del ciclo de alistamiento operativo de la fragata comandada por Pedro Ramos. La participación en el Comptuex supone “un reto” para el buque de la clase F-100 por su “exigencia”. La Marina estadounidense organiza periódicamente estos ejercicios como preparación de sus despliegues para certificar “la capacidad real de un grupo de combate para operar en escenarios de media y alta intensidad”. Así, es habitual que en estas escuadras se integren portaaviones, escoltas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada, unas características que hacen de esta certificación un “entorno de adiestramiento altamente realista y exigente”.

El comandante de la F-103 aseguraba ayer que afrontan este ejercicio “con gran ilusión”, pues se trata de “una excelente oportunidad para incrementar el nivel de adiestramiento y extraer lecciones que puedan ser incorporadas posteriormente a nuestra doctrina nacional”.

Evaluación continua

El Comptuex llevará a la “Blas de Lezo” a someterse a un proceso continuo de evaluación en el que la dotación deberá hacer frente a situaciones “complejas y realistas” durante un periodo prolongado lejos de su base. “En él se pone a prueba no solo la tecnología del buque”, apunta el comandante, “sino también la preparación del personal, la toma de decisiones y la cohesión del equipo”.

El ejercicio estará liderado por un portaaviones de Estados Unidos. Para la Armada, es una “gran oportunidad” para “reforzar de manera directa la interoperabilidad” con la Marina de aquel país porque “nos permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares de planeamiento y comprobar en la práctica que hablamos el mismo lenguaje operativo”.

La compatibilidad de los sistemas de combate refuerza la integración “natural” en este tipo de ejercicios

En ese sentido, la fragata dispone de un sistema de combate “basado en un diseño muy similar al de los destructores estadounidenses de la clase Arleigh Burke”, el Aegis, que, “junto con los sensores de largo alcance y los enlaces de datos tácticos compatibles con los de la Marina norteamericana facilita su integración natural”.

El capitán de fragata que estará al mando de la tercera unidad de la clase F-100 considera que la integración en un ejercicio de esta dificultad “debe generar un mensaje de tranquilidad y confianza en que la Armada está preparada al más alto nivel para garantizar la libertad y la seguridad de la ciudadanía”.

Además de la F-103, que ya lo hizo en 2012, otras dos fragatas han participado en el Comptuex: la “Almirante Juan de Borbón” en 2011 y la “Méndez Núñez” en 2019.