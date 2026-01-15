Mi cuenta

Normalización lingüística

Equipos del IES Canido y del Saturnino Montojo se retan en el Club de Debate Alingua 2026

Los participantes proceden de 13 municipios distintos, entre los que se encuentran Ferrol, Narón y Pontedeume

Redacción
15/01/2026 14:07
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa
Cedida
Son un total de 37 equipos, procedentes de 13 concellos, los que participan en esta edición del Club de Debate Alingua, cuyas pruebas clasificatorias se celebrarán el 2 y 3 de marzo en el municipio naronés. Además de competidores de esta localidad vecina, en el encuentro de este año concurrirán estudiantes de Ferrol y Pontedeume.

Tal y como se avanzó desde la concejalía de Normalización Lingüística ferrolana, de la que se ocupa Patricia Cons, la ciudad estará representada por dos equipos distintos del IES Canido y uno del Saturnino Montojo. Cada uno de ellos tiene un máximo de 10 integrantes, con su respectivo docente encargado de entrenar y asesorar al grupo, formado por alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO o 1º de Bachillerato.

El Club de Debate Alingua es un proyecto de dinamización lingüística que organizan varias áreas de normalización, en este mismo ámbito, de distintos concellos.

La iniciativa trata de fomentar el uso de la lengua gallega entre los jóvenes y, particularmente, el hablado en contextos tanto formales como informales, al mismo tiempo que se promueve el pensamiento crítico y analítico, la diversidad de opiniones, la tolerancia y el trabajo grupal.

