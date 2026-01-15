Entidades sociales, políticas y sindicales anuncian protestas en apoyo al activista ferrolano Bruno Lopes

Momento de la rueda de prensa celebrada este mediodía en Santiago Cedida

Sobre una treintena de entidades socioculturales, políticas y culturales de Galicia manifestaron este mediodía su apoyo al activista ferrolano Bruno Lopes, que se enfrenta a una denuncia de oficio de la Brigada de Información de la Guardia Civil por una serie de mensajes antisionistas y a favor del pueblo palestino en sus redes sociales.

El acusado, muy conocido en el tejido asociativo de Ferrolterra, participó en una comparecencia de prensa en Santiago junto con la portavoz de Mar de Lumes, Helena Carro, y representantes de las mencionadas organizaciones, en la que denunció que esta querella “se enmarca nunha política de persecución contra quen dá voz á causa palestina”. En este sentido, el activista aseguró que la denuncia confunde de forma “deliberada” el antisemitismo con el antisionismo, en la línea de otras actuaciones similares tanto en España como en otros países de Europa.

De este modo, se ha convocado una manifestación en Ferrol el próximo día 25 de enero y una concentración en los Juzgados el 10 de marzo.