El BNG de Ferrol denuncia la vandalización con mensajes racistas del mural de Castelao

Mural de Castelao vandalizado en el acceso norte Jorge Meis

El BNG denunció esta tarde la vandalización del mural de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, promovido por la plataforma sociocultural Vía Galega en el acceso norte con motivo del 75 aniversario del fallecimiento del intelectual durante el ejercicio 2025.

La obra, pintada el pasado ejercicio en uno de los paredones de Maderas do Noroeste junto a la rotonda que da acceso al hospital Arquitecto Marcide y a los establecimientos Decathlon y Mercadona, amaneció dañado con un mensaje de corte xenófobo –concretamente en contra de la inmigración–, el logo de Vía Galega tachado y una cruz celta, un símbolo comúnmente utilizado por grupos de extrema derecha.

Así, desde la formación nacionalista se lamentó que la figura de Castao, que “une aos galegos e galegas” y que fue represaliado “por defender os intereses” de su pueblo, “non merece ser vítima da intransixencia de grupos que promoven o racismo. De este modo, el BNG ferrolano considera que el fin último de este acto vandálico es el atacar “aos símbolos que nos unen” de cara a promover “que os nosos intereses lexítimos e democráticos se vexan relegados ou esquecidos nun contexto español que nos perxudica cultural e económicamente”.