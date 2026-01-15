Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El área de Ferrolterra esquiva la alerta amarilla por temporal declarada por la Xunta

A pesar de los fuertes vientos y las intensas lluvias de la primera mitad del día, el área no registró incidencias

J. Guzmán
15/01/2026 19:01
Las lluvias fueron muy intensas en la ciudad naval hasta poco después del mediodía
Jorge Meis
La práctica totalidad de los concellos que integran el área de Ferrolterra, con la excepción de A Capela, As Somozas, Monfero y As Pontes, lograron “esquivar” durante la jornada de hoy la alerta amarilla en municipios de interior activada por la Xunta en buena parte de las provincias de A Coruña y Pontevedra por fuertes vientos y precipitaciones intensas. El gobierno autonómico, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, había declarado ya ayer miércoles el nivel de riesgo naranja en la costa pontevedresa y en la zona sur de la coruñesa –que mañana viernes se extenderán a todo el litoral–, pero no fue hasta primera hora de la mañana de este jueves que se incluyó en el aviso a tierra firme.

No obstante, si bien la alerta apenas afectó a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, las malas condiciones meteorológicas se vivieron en toda la zona durante la primera mitad del día. Así, la estación de Punta Candieira, en Cedeira, registró las rachas de viento más fuertes de toda Galicia, alcanzándose los 143 kilómetros por hora, así como precipitaciones acumuladas de 19,4 litros por metro cuadrado –en las instalaciones del CIS y de O Val, en Narón, tuvieron valores medios de entre nueve y diez litros–. A nivel de incidencias, la jornada fue relativamente tranquila, siendo la única salida relacionada con el temporal una intervención de los bomberos en el número 153 de la carretera de Castilla por unas tejas desprendidas por el viento.

