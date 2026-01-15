Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Dueños de terrenos en las Fragas do Eume: “Protestaremos hasta donde las fuerzas nos lo permitan”

El colectivo alzó de nuevo la voz en Ferrol con el apoyo de los socialistas Aitor Bouza y Bernardo Fernández

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
15/01/2026 18:48
protesta propietarios Fragas do Eume diante da Xunta
Un momento de la protesta de este jueves 15 de enero
Jorge Meis
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La lluvia y el fuerte viento no fueron impedimento este jueves para que el colectivo de propietarios de terrenos en las Fragas do Eume alzase nuevamente la voz. Las dos asociaciones que agrupan a dueños de parcelas en el parque natural protagonizaron una protesta en Ferrol frente al edificio administrativo de la Xunta, con la que mantienen un pulso desde hace años para exigir compensaciones económicas “justas” por las restricciones de uso en sus fincas y unos precios de compra venta “dignos”.

La presidenta de una de estas entidades, Ángeles Pita, denunció la situación de bloqueo que viven los afectados y censuró la falta de interlocución con el departamento autonómico de Medio Ambiente. “La conselleira, Ángeles Vázquez, no acaba de entender que tenemos derecho a compensaciones, tal y como acontece en otras comunidades del Estado”, aseguró la portavoz, añadiendo que los precios que ofrece el gobierno gallego se mantienen estancados. “Son los mismos que en 2023 y devalúan nuestra propiedad”.

Imagen de archivo de una de las protestas del colectivo en la ciudad naval

El colectivo de propietarios en las Fragas do Eume protestará de nuevo en Ferrol este jueves

Más información

Por ello, exigen que la titular de la Consellería se siente a escuchar sus demandas. “Sabemos que va a visitar el parque natural y que se reúne con representantes de todos los ámbitos; pero los propietarios somos los más olvidados”, aseveró Pita, remarcando que “vamos a seguir luchando hasta que se sienten a negociar. Protestaremos hasta donde las fuerzas nos lo permitan”.

Respaldo

La protesta que secundó el colectivo en la ciudad naval contó con el apoyo y la presencia del secretario general del PSdeG-PSOE en la provincia, Bernardo Fernández, y del diputado de la formación en el Parlamento gallego, Aitor Bouza.

protesta propietarios Fragas do Eume diante da Xunta
Los socialistas junto al colectivo de propietarios
Jorge Meis

El primero de ellos mostró su respaldo a lo que calificó de “reivindicacións xustas, que facemos nosas como partido”. El también regidor de Pontedeume censuró que la Xunta “vende a bombo e platillo que mercan seis, dez ou once parcelas como se iso fose algo de gran relevancia cando estamos a falar dun parque natural que ten miles”, indicó, recordando que “a maioría dos propietarios están todos da man, respaldando as reivindicacións que dende as dúas asociacións están a trasladar dende hai bastante tempo”.

La titular del departamento autonómico en la firma

La Xunta amplía el dominio público en las Fragas con casi 11 hectáreas más

Más información

Por su parte, Bouza prometió seguir reclamando en la Cámara autonómica “que a conselleira de Medio Ambiente os reciba e que escoite as súas demandas, para que se cumpra a lexislación e que se pague un prezo xusto polos propios terreos, que son de todos e de todas elas”.

El diputado criticó también “o intento de grandes titulares con migallas que fai que esa xestión demostre que é absolutamente pobre”, añadió.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bullkaiser, en sus instalaciones en la Avenida do Mar

Chechu Bullkaiser, de Bullkaiser Fitness Center, colaborador del Remo Narón: “Es primordial estar ahí y darse a conocer"
Miriam Tembrás
La trainera naronesa, durante uno de los duros entrenamientos invernales

El Remo Narón busca apellido para la ACT
Miriam Tembrás
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing

Unos estrenos de entrenador que no definen el camino para el nuevo Racing de Ferrol
Iago Couce
El contrato está valorado en más de dos millones y tendrá una duración de dos años

La Mancomunidade retoma por la vía de urgencia la licitación de la gestión del refugio ferrolano de Mougá
J Guzmán