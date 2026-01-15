Dueños de terrenos en las Fragas do Eume: “Protestaremos hasta donde las fuerzas nos lo permitan”

Un momento de la protesta de este jueves 15 de enero Jorge Meis

La lluvia y el fuerte viento no fueron impedimento este jueves para que el colectivo de propietarios de terrenos en las Fragas do Eume alzase nuevamente la voz. Las dos asociaciones que agrupan a dueños de parcelas en el parque natural protagonizaron una protesta en Ferrol frente al edificio administrativo de la Xunta, con la que mantienen un pulso desde hace años para exigir compensaciones económicas “justas” por las restricciones de uso en sus fincas y unos precios de compra venta “dignos”.

La presidenta de una de estas entidades, Ángeles Pita, denunció la situación de bloqueo que viven los afectados y censuró la falta de interlocución con el departamento autonómico de Medio Ambiente. “La conselleira, Ángeles Vázquez, no acaba de entender que tenemos derecho a compensaciones, tal y como acontece en otras comunidades del Estado”, aseguró la portavoz, añadiendo que los precios que ofrece el gobierno gallego se mantienen estancados. “Son los mismos que en 2023 y devalúan nuestra propiedad”.

El colectivo de propietarios en las Fragas do Eume protestará de nuevo en Ferrol este jueves Más información

Por ello, exigen que la titular de la Consellería se siente a escuchar sus demandas. “Sabemos que va a visitar el parque natural y que se reúne con representantes de todos los ámbitos; pero los propietarios somos los más olvidados”, aseveró Pita, remarcando que “vamos a seguir luchando hasta que se sienten a negociar. Protestaremos hasta donde las fuerzas nos lo permitan”.

Respaldo

La protesta que secundó el colectivo en la ciudad naval contó con el apoyo y la presencia del secretario general del PSdeG-PSOE en la provincia, Bernardo Fernández, y del diputado de la formación en el Parlamento gallego, Aitor Bouza.

Los socialistas junto al colectivo de propietarios Jorge Meis

El primero de ellos mostró su respaldo a lo que calificó de “reivindicacións xustas, que facemos nosas como partido”. El también regidor de Pontedeume censuró que la Xunta “vende a bombo e platillo que mercan seis, dez ou once parcelas como se iso fose algo de gran relevancia cando estamos a falar dun parque natural que ten miles”, indicó, recordando que “a maioría dos propietarios están todos da man, respaldando as reivindicacións que dende as dúas asociacións están a trasladar dende hai bastante tempo”.

La Xunta amplía el dominio público en las Fragas con casi 11 hectáreas más Más información

Por su parte, Bouza prometió seguir reclamando en la Cámara autonómica “que a conselleira de Medio Ambiente os reciba e que escoite as súas demandas, para que se cumpra a lexislación e que se pague un prezo xusto polos propios terreos, que son de todos e de todas elas”.

El diputado criticó también “o intento de grandes titulares con migallas que fai que esa xestión demostre que é absolutamente pobre”, añadió.