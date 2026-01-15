CCOO condiciona su apoyo al nuevo plan industrial de Navantia a la construcción del dique cubierto en Ferrol

Iván López, de la sección sindical de Comisiones Daniel Alexandre

La sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol condiciona su apoyo al plan industrial de la compañía para el periodo 2025-2029 a la construcción del dique cubierto, una inversión que se podrá amortizar con el programa de las F-110 y que, además, recuerda la organización, fue “prometida pola dirección e mesmo mencionada diante da ministra de Defensa”.

Comisiones Obreras explica que esta infraestructura es “imprescindible” en un momento de “tensión bélica internacional” para poder “xestionar de xeito coherente o desprazamento dos bloques que saian da nova Fábrica Dixital”.

El dique cubierto, expone CCOO, es la necesidad más perentoria, pero no la única. Así, reclama una “renovación de equipos e instalacións de traballo” y, en el caso concreto del taller de figurado, la incorporación de “novas máquinas de conformado de chapa e perfil”. También pide la modernización de los equipos destinados al movimiento de bloques y, en el taller de tubos, “dispoñer de curvadoras e máquinas de corte de última xeración”.

Las necesidades del astillero se extienden, señala CCOO, al área de Reparaciones, con la renovación del “dique 3 e barco-porta, taller de aceiros, maquinaria no taller mecánico e grúas e medios de elevación”. Todo ello, subraya, con el objetivo de “non caer na obsolescencia, mantendo a calidade do noso traballo e o futuro da industria auxiliar”.

Más personal propio

Otro de las cuestiones por las que debe apostar la empresa, añade CCOO, es por la contratación de personal propio. El sindicato estima en “arredor de 1.200 prazas adicionais” las que harán falta para hacer frente a toda la carga de trabajo actual y futura, a las que habrá que añadir, precisa, “os recambios vinculados ao contrato relevo”.

En esa línea, apuesta por que la Fábrica Digital de Bloques esté gestionada “por persoal propio” y aboga por la reducción de la subcontratación, “que hoxe acada o 60% do traballo”.

En cuanto a la dotación por áreas, CCOO cifra en 175 más en el departamento de ingeniería, un centenar en pruebas, 130 en Sistemas, 235 en montaje, 20 en prevención y bomberos, 500 más para los talleres de bloques y elaborados, 50 en mantenimiento y un impulso a la Fábrica de Turbinas con la implantación de nuevas líneas de negocio.

“A redución dos prazos de entrega non debe facerse co traballo sen descanso do persoal”

Con respecto a las subcontratas, aunque apunta a que es necesario reducir la subcontratación, el sindicato defiende “a estabilidade e a carga de traballo da industria auxiliar, fundamental para esta factoría”.

CCOO insiste, para finalizar, que el nuevo plan industrial debe “contemplar de forma clara a transformación do estaleiro”, un proceso que, según el sindicato, no se ha completado con el plan anterior, pero que es “primordial” para la modernización de la factoría que permita “posicionarnos como potencia e referencia na construción naval” en un contexto de “incremento sostido da inversión en defensa” en los próximos años.

La sección sindical de CCOO recalca que el mercado “está a premiar a redución dos prazos de entrega sen perda de calidade”, una dinámica que, recuerda, ya se está produciendo con la primera F-110 –habla de ocho meses–, aunque este acortamiento de los tiempos “non pode facerse a costa de horas extraordinarias e de tempo por tempo tanto da plantilla principal como da industria auxiliar, como pretende a empresa”.