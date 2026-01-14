Villaverde destaca el crecimiento de la Náutico-Pesquera, con 650 personas que se forman en ella cada año

José Manuel Rey y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitaron las instalaciones de Serantes Jorge Meis

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó este miércoles la función que desempeña la Escuela Náutico-Pesquera en la formación marítima de Galicia, en la que es centro de referencia. La máxima responsable de las políticas pesqueras de la Comunidad Autónoma visitó las instalaciones de Serantes acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez; el alcalde, José Manuel Rey, y el director del centro, Enrique Cobelo.

Villaverde pudo conocer al alumnado que está realizando el curso de patrón costero polivalente en la especialidad de máquinas, una de las titulaciones profesionales con mayor demanda, según explicó. En ese sentido, la conselleira subrayó el papel de la formación como “ferramenta esencial para garantir o relevo xeracional, mellorar a seguridade a bordo e reforzar a profesionalización da frota”.

Para la conselleira, la Náutico-Pesquera de Serantes cumple un rol “estratéxico” y recordó que cada año pasan por sus instalaciones en las diferentes acciones formativas alrededor de 650 personas, “tanto das ensinanzas regradas como en titulacións profesionais e formación non regrada, cunha evolución nos últimos anos claramente positiva”, aumento que evidencia, resaltó, el “crecente interese pola formación vinculada ao sector pesqueiro”. A estas hay que añadir las cerca de 475 personas que acuden al centro para examinarse de las titulaciones náutico-deportivas; es decir, en conjunto son más de un millar de expedientes cada año. Mar financia con 12,4 millones de euros las enseñanzas en las escuelas náutico-pesqueras.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Rey, aseguró que el centro es “un emblema e unha oportunidade para Ferrol, a cidade do mar, que queremos que teña presente e futuro”, por lo que “é importante contar cun centro de referencia coma este, que é un orgullo para nós”.