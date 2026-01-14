Mi cuenta

Diario de Ferrol

Comarca de cine

Las dos producciones que “teletransportan” a Ferrolterra a la gala de los Goya 2026

El nombre de Chelo Loureiro vuelve a estar en el punto de mira en esta edición, que además luce la comarca como plató

Redacción
14/01/2026 17:36
Los productores Iván Miñanbres, Chelo Loureiro y Nicolás Schmerkin, con el premio por “Unicorn Wars”
Los productores Iván Miñanbres, Chelo Loureiro y Nicolás Schmerkin, con el premio por “Unicorn Wars”
Jorge Zapata - EFE
La Academia de Cine ya tiene a los candidatos que optan a los premios Goya de este año, cuya gala se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona, una lista en la que Ferrolterra vuelve a presentarse como cantera de talento y también como escenario para las historias que se cuentan desde la gran pantalla. En esta 40ª edición en la que el director asturiano Gonzalo Suárez recibirá el galardón honorífico, destaca una nueva nominación a Mejor Película de Animación de una de las piezas producidas por la ferrolana Chelo Loureiro, en este caso “Decorado”.

Por quinto año consecutivo, el nombre de la productora local figura en las candidaturas a los Goya, la última, en 2025, por “Lola, Lolita, Lolaza”, que optaba a Mejor Cortometraje de Animación. En 2024 apareció por partida doble con “El sueño de la sultana”, que participaba en la categoría homóloga en formato largo, y con “To bird or not to bird”, el título que finalmente ganó en el de cortos.

Siempre en la misma especialidad, la de animación, en 2023 volvió a recoger la estatuilla por “Unicorn Wars”, que ganó el título a Mejor Película, y lo mismo ocurrió en 2022 con “Valentina”, la obra con la que estrenó este período de éxitos que continúa sin interrupción hasta día de hoy.

El nombre de Chelo Loureiro figura entre las nominaciones a los Goya 2026 por el largometraje de Alberto Vázquez “Decorado”, una película coproducida por la firma de la ferrolana, Abano Producións, junto con María y Arnold AIE, Uniko, Glow Animation y Sardinha em Lata.

Según el director, la obra es una mezcla entre “Mickey Mouse”, “El show de Truman” y “Secretos de un matrimonio” de Ingmar Bergman, ya que sus protagonistas son ratoncitos con un interior humano. Así, la obra expone temas como la construcción de la identidad o la crítica a la sociedad contemporánea.

Más referencias

Esta esquina noroeste también estará presente en la gala de este año gracias a la candidatura del compositor y director madrileño Iván Palomares de la Encina, que es uno de los nominados a Mejor Banda Sonora por “Leo & Lou”, la película de Carlos Solano que a finales del año pasado vino a presentar al Duplex, después de haberse rodado por múltiples puntos de la zona como Monfero, Redes, Covas y Narón.

Por otro lado, en estos Goya también hay un hueco para “Rondallas”, el film de Daniel Sánchez Arévalo que se estrenó el 1 de enero, protagonizado por el actor ferrolano Javier Gutiérrez, aunque en esta ocasión el reconocimiento se reserva para otro de los intérpretes, el compostelano Tamar Novas.

