La Xunta instalará doce nuevas marquesinas en la ciudad

Una de las nuevas estructuras se ubicará en la carretera Alta Jorge Meis

El transporte interurbano dispondrá de doce nuevas marquesinas en Ferrol, según anunció este miércoles el edil de Servizos, José Tomé, tras obtener la confirmación de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta.

Con esta actuación, informa el Concello, se busca “mellorar as condicións de espera e a seguridade das persoas usuarias do transporte público”. Así, el nuevo equipamiento se instalará en la zona urbana y en la rural, “atendendo ás necesidades detectadas”.

Las nuevas marquesinas se colocarán en la avenida de As Pías –a la altura del número 25 de la calle Santa Comba–, en la carretera Alta del puerto –margen izquierdo, Canido–, avenida de Esteiro –margen izquierdo, plaza de las Angustias–, en la plaza del Callao –número 23-24–, carretera de Castilla –número 170–, dos en la calle Telleiras –acceso a la escuela de la Armada Antonio de Escaño–, calle Euskadi –número 8, Recimil– y en la calle Pintor Pérez Villaamil.

En cuanto a la zona rural, las nuevas marquesinas se ubicarán en la carretera de Os Coutos –margen izquierdo de Vilasanche–, avenida de Gandal –Viladóniga, en la DP-3610– y en la carretera de O Faro, en el lugar de Prior, parroquia de Covas.

El Concello se encargará de la instalación y de la preparación del entorno, así como de la ejecución de los cimientos.