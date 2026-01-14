La Xunta de Persoal defiende la negociación de la RPT y tiende la mano a los bomberos

Reunión de la Mesa Xeral de Negociación Daniel Alexandre

La Xunta de Persoal, órgano de representación de los trabajadores del Concello de Ferrol, quiso aclarar esta tarde su postura en el conflicto laboral que enfrenta desde diciembre a la plantilla del parque de bomberos y al gobierno local, tendiendo la mano al colectivo en esta coyuntura.

Por medio de un comunicado, el comité explicó algunos de los puntos que reivindican los trabajadores del servicio de extinción. Así, respecto al número de efectivos en el cuerpo, la Xunta de Persoal recordó que la Mesa de Negociación aprobó ocho nuevas plazas procedentes de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024 y siete de la de 2025. No obstante, en el primer proceso selectivo únicamente superaron las pruebas cinco candidatos, mientras que el segundo, como ya señaló en su momento el Consistorio, se encuentra paralizado “e remitido á Fiscalía por presuntas irregularidades”.

A este respecto, el organismo insiste en que si no se cubrieron las vacantes “foi por causas estritamente vinculadas” al procedimiento de selección y, por ello, ajenas tanto al gobierno local como a la representación de los trabajadores.

En cuanto a la RTP en sí, la parte social defiende, por una parte, que fue aprobada por la mayoría sindical y que es un documento que garantiza seguridad jurídica al personal municipal; y, por otra, que la valoración establecida supone una mejora global en la retribución de la plantilla consistorial. En relación a las acusaciones de que se pretende dividir a los trabajadores, el organismo afirma que “os intentos de negociar por fóra dos cauces legais” son lo que realmente debilita la capacidad negociadora de sus representantes –dado que “só xera agravios comparativos e riscos de nulidade”–, apuntando que el alcalde ratificó la Mesa de Negociación como el único “foro válido” para ello.

Así, la Xunta de Persoal insiste en su disposición de ayudar a cualquier colectivo con una reclamación legítima.