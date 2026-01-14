La concatedral de San Julián dispondrá de un pequeño órgano donado temporalmente

El nuevo órgano se situará en el lado sur del presbiterio Daniel Alexandre

La Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol empieza a dar sus primeros pasos, siguiendo la hoja de ruta que se habían marcado, tal y como se anuncia desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol.

Como se recordará, tras su constitución y presentación al obispo diocesano, la entidad se dio a conocer en sociedad en el concierto navideño celebrado en la concatedral, a cargo de la Polifónica Ferrolana A Magdalena, donde se repartió la publicidad de la iniciativa y se animó a tomar parte en la misma por medio de la acción “Apadrina un tubo”, encaminada a dotar de un órgano a la concatedral.

Fruto de estos primeros pasos, el número de socios que se han adscrito a la asociación supera ya los 170 y son ya 4.060 euros los recaudados gracias a la colaboración de diferentes donantes, que figurarán en el Libro del Órgano, que se abrirá para la ocasión.

Asimismo, durante estos días comienzan también sus contactos con el tejido empresarial, indican desde el Obispado. “Para ello han mantenido ya algunas entrevistas que se materializarán en acciones más concretas en la búsqueda de la implicación de la iniciativa privada”, explican.

Cesión

También se está programando para las próximas semanas una conferencia que tratará sobre los diferentes órganos habidos en la iglesia de San Julián y de la tradición organera del templo. Precisamente, se espera que en unos meses llegue a la urbe un pequeño órgano, de tamaño reducido pero de gran calidad, cedido por el organero al que se pretende adquirir el nuevo elemento musical, y “que lo dejará temporalmente en Ferrol para acompañar en las celebraciones y poder organizar algún concierto benéfico”, explican.

Desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol se recuerda al respecto de esta cuestión que, quienes deseen hacer alguna aportación y contribuir con la causa, lo pueden hacer a través del número de cuenta habilitado: ES58 2080 0200 4630 4017 2122.

Añaden desde el Obispado que, como es normativo, todos los donativos tienen acceso a desgravaciones fiscales en el IRPF (o en el Impuesto de Sociedades, en el caso de las personas jurídicas).

El nuevo órgano, que tiene un coste de 247.300 euros, se ubicará en el lado sur del presbiterio.