Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La concatedral de San Julián dispondrá de un pequeño órgano donado temporalmente

La entidad que promueve que el templo disponga de este instrumento ya suma cerca de 200 socios y más de 4.000 euros en donativos

Montse Fernández
Montse Fernández
14/01/2026 17:02
Concatedral de San Julián
El nuevo órgano se situará en el lado sur del presbiterio 
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Asociación Amigos del Órgano de San Julián de Ferrol empieza a dar sus primeros pasos, siguiendo la hoja de ruta que se habían marcado, tal y como se anuncia desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol. 

Como se recordará, tras su constitución y presentación al obispo diocesano, la entidad se dio a conocer en sociedad en el concierto navideño celebrado en la concatedral, a cargo de la Polifónica Ferrolana A Magdalena, donde se repartió la publicidad de la iniciativa y se animó a tomar parte en la misma por medio de la acción “Apadrina un tubo”, encaminada a dotar de un órgano a la concatedral.

Fruto de estos primeros pasos, el número de socios que se han adscrito a la asociación supera ya los 170 y son ya 4.060 euros los recaudados gracias a la colaboración de diferentes donantes, que figurarán en el Libro del Órgano, que se abrirá para la ocasión. 

Asimismo, durante estos días comienzan también sus contactos con el tejido empresarial, indican desde el Obispado. “Para ello han mantenido ya algunas entrevistas que se materializarán en acciones más concretas en la búsqueda de la implicación de la iniciativa privada”, explican. 

Cesión

También se está programando para las próximas semanas una conferencia que tratará sobre los diferentes órganos habidos en la iglesia de San Julián y de la tradición organera del templo. Precisamente, se espera que en unos meses llegue a la urbe un pequeño órgano, de tamaño reducido pero de gran calidad, cedido por el organero al que se pretende adquirir el nuevo elemento musical, y “que lo dejará temporalmente en Ferrol para acompañar en las celebraciones y poder organizar algún concierto benéfico”, explican.

Desde la Diócesis de Mondoñedo Ferrol se recuerda al respecto de esta cuestión que, quienes deseen hacer alguna aportación y contribuir con la causa, lo pueden hacer a través del número de cuenta habilitado: ES58 2080 0200 4630 4017 2122

Añaden desde el Obispado que, como es normativo, todos los donativos tienen acceso a desgravaciones fiscales en el IRPF (o en el Impuesto de Sociedades, en el caso de las personas jurídicas). 

El nuevo órgano, que tiene un coste de 247.300 euros, se ubicará en el lado sur del presbiterio.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Díaz fue segundo en 3.000 metros con mejor marca personal

Quinta plaza para los veteranos naroneses en la Copa autonómica
Redacción
Gómez, a la derecha, en el cajón del trofeo

Lara Fernández, duodécima en el Estatal de ciclocross
Redacción
El equipo eumés no consiguio romper el duelo

Sin puntos para el Pontedeume en el último segundo y traspié para un Narón que se aleja
Redacción
La delegación naronesa fue séptima

Gran papel de Náutico Narón y Natación Ferrol en el Gallego máster
Redacción