La Escola de Idiomas de Ferrol tiene abiertas las matrículas para varias de sus opciones

La Escola Oficial de Idiomas –EOI– de Ferrol, que además de su sede en la ciudad cuenta con otras en As Pontes y Cedeira, tiene abiertas las matrículas para varias modalidades que oferta, como son las pruebas clasificatorias de español o alemán, y para los cursos de destrezas del segundo cuatrimestre. No obstante, la oficina de administración permanecerá cerrada durante la mañana de este jueves 15, de la misma manera que en la tarde del lunes 19.

Este punto de atención al público se ponía a disposición para las personas interesadas en las pruebas de clasificación de español o alemán, aunque también se podía enviar la inscripción y justificante de pago de los 17 euros, disponibles en la página web, a eoi.ferrol.administracion@edu.xunta.gal. En caso de no haber realizado el trámite todavía, el cierre de este jueves obliga a usar la vía electrónica, ya que el plazo cierra a las 14.00.

Por otro lado, la matrícula del curso intensivo de alemán (nivel A2) estará abierta hasta el lunes 19.

Destrezas

Los cursos de destrezas de cinco idiomas, del segundo cuatrimestre del período lectivo 2025/26, abren inscripciones hasta el viernes 23, a través de la web, de la misma manera que el pago se puede realizar telemáticamente.