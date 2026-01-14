Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Idiomas

La Escola de Idiomas de Ferrol tiene abiertas las matrículas para varias de sus opciones

El centro cuenta con sedes en As Pontes y Cedeira

Redacción
14/01/2026 22:01
Uno de los encuentros organizados por el departamento de portugués en la EOI de Ferrol
Uno de los encuentros organizados por el departamento de portugués en la EOI de Ferrol
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Escola Oficial de Idiomas –EOI– de Ferrol, que además de su sede en la ciudad cuenta con otras en As Pontes y Cedeira, tiene abiertas las matrículas para varias modalidades que oferta, como son las pruebas clasificatorias de español o alemán, y para los cursos de destrezas del segundo cuatrimestre. No obstante, la oficina de administración permanecerá cerrada durante la mañana de este jueves 15, de la misma manera que en la tarde del lunes 19.

Este punto de atención al público se ponía a disposición para las personas interesadas en las pruebas de clasificación de español o alemán, aunque también se podía enviar la inscripción y justificante de pago de los 17 euros, disponibles en la página web, a eoi.ferrol.administracion@edu.xunta.gal. En caso de no haber realizado el trámite todavía, el cierre de este jueves obliga a usar la vía electrónica, ya que el plazo cierra a las 14.00.

Por otro lado, la matrícula del curso intensivo de alemán (nivel A2) estará abierta hasta el lunes 19.

Destrezas

Los cursos de destrezas de cinco idiomas, del segundo cuatrimestre del período lectivo 2025/26, abren inscripciones hasta el viernes 23, a través de la web, de la misma manera que el pago se puede realizar telemáticamente.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Bloques de cocaína y hachís intervenidos en el operativo conjunto

Armas, dinero y más de 30 kilos de cocaína intervenidos en A Solaina
J Guzmán
Una de las nuevas estructuras se ubicará en la carretera Alta

La Xunta instalará doce nuevas marquesinas en la ciudad
Redacción
La avenida se inauguró el pasado 30 de julio

El Concello plantará 98 árboles en As Pías, entre ellos ejemplares de Doctor Fleming
Redacción
Un vecino observando a los trabajadores retirar el muro defensivo con una excavadora

El Concello pisa el acelerador en el proyecto de derribo de la muralla
J Guzmán