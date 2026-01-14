La conexión ferroviaria con Caneliñas finalizará en el ecuador de este año

Paralela al la vía del tren discurrirá una senda peatonal Jorge Meis

La conexión ferroviaria con el puerto exterior de Ferrol entra en su fase definitiva y la previsión de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es que la Unión Temporal de Empresas –UTE– encargada de ejecutar el proyecto finalice las obras “hacia la mitad” del presente año.

En estos momentos, la plataforma del viaducto está completamente lista y ya ha concluido la colocación del armado de la losa, con lo que es posible cruzar todo el puente desde el puerto interior hasta el túnel de A Graña. El siguiente paso será el hormigonado y la ejecución de la superestructura de vía, que será de carril embebido, es decir, sin traviesas. Además, en estos momentos se instalando también la barrera antivandálica entre el viaducto y la pasarela peatonal, un elemento necesario para proteger la vía que se completará con la colocación de barandillas, en aras de una mayor seguridad.

En lo que respecta al túnel de bajo los montes de Brión, las empresas adjudicatarias –Copasa, Ogmios y Geotúnel– están acabando de realizar la superestructura de vía para, una vez concluida esta parte, comenzar con las instalaciones no ferroviarias, como la iluminación o los elementos de seguridad.

Desde hace ya unas semanas los avances de las obras son visibles y permiten que la ciudadanía se haga una imagen fiel de cómo quedará una vez se ponga en servicio. Desde la Autoridad Portuaria se resalta el “gran reto técnico” que ha supuesto una actuación que supondrá un “antes y un después” para las dársenas ferrolanas, no solamente para la de Caneliñas. El acicate que va a acarrear en el ámbito puramente comercial, con un puerto exterior plenamente conectado, es, de hecho, una de las razones principales que ha incrementado el interés de empresas en instalarse en la plataforma logística que ofrece el organismo que preside Francisco Barea. Cabe recordar, en ese sentido, que el grupo Yilport, que gestiona a través de FCT la terminal de contenedores, solicitó prorrogar durante quince otros quince años –hasta 2063– de la concesión de la que ya disfrutaba, una ampliación del plazo que está vinculada a inversiones en equipos y maquinaria por valor de más de 20 millones.

Comienza la obra del ramal

Por otra parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– informó ayer de que las obras de renovación del ramal ferroviario entre la estación de tren y el túnel de A Malata, que marca el límite jurisdiccional entre la red general y la de competencia de la Autoridad Portuaria, ya han comenzado. En noviembre, el organismo público había anunciado que empezarían “en semanas” –su adjudicación se aprobó meses antes, a finales de mayo, en concreto–, una indefinición que provocó la crítica del presidente del Puerto, temeroso de que la entrada en funcionamiento de la vía hasta Caneliñas deba retrasarse por estar cerrado por obras –lo estará durante unos 13 meses– el tramo entre A Malata y la estación de ferrocarril.

Es Ferrovial la empresa adjudicataria de esta inversión a la que ADIF destina 23 millones de euros. Con todo, la Autoridad Portuaria, que ha encomendado a Copasa tanto la ejecución de la vía de espera antes de la entrada en el recinto portuario por el Acceso Norte, como la renovación de la vía férrea entre A Malata y el viaducto y la vía interior que discurre por la dársena interior hasta el espigón, también intervendrá en la dotación del tercer hilo –ancho métrico– en toda la extensión del ramal que ejecuta ADIF, en virtud de un convenio firmado entre las partes y con Puertos del Estado.

La clave, por lo tanto, está ahora en los tiempos, pues la finalización del acceso al puerto exterior está prevista para el ecuador de este ejercicio. Aunque la puesta en servicio tarde, como es previsible, varios meses, será en todo caso menos que el tiempo que le llevará a Ferrovial concluir la renovación de los 1.850 metros desde la estación al túnel de A Malata. Cabe recordar que el plazo estimado en los pliegos es de un año y medio, con lo que es muy probable que hasta la primavera-verano de 2027 no esté lista.