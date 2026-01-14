El tándem de Pölisong y Solrain se subirá este viernes al escenario de la sala Urania

Pölisong vuelve, después de un año, a los escenarios Carlos Perina-La Vieja Guardia Metal

Son dos bandas totalmente independientes las que se subirán este viernes 16 al escenario de la Urania, a partir de las 22.30 horas, aunque muchas personas hayan podido disfrutar de su música en un mismo encuentro. La combinación explosiva que forman Pölisong, el proyecto nacido en Ferrolterra, y Solrain vuelve a la carga años después en este mes de enero, realizando su segunda parada en la ciudad.

Después de haberse reestrenado como combo en la sala Malavida, el fin de semana pasado en A Coruña, los dos grupos comparten de nuevo un mismo cartel. Las personas interesadas en acudir a esta cita pueden conseguir su entrada anticipada en el pub Yggdrasil, por 10 euros, o hacerse con ella en la taquilla de la Urania el propio día, al precio de 12 euros.

Pölisong, que nació en 2011 y, tras un parón de un año, anunció su regreso a los escenarios a finales del pasado mes de noviembre, aprovechará la ocasión para mantener a su público actualizado y presentarle al nuevo batería, Pedro Trelles (Cacahué o Heredeiros da Crus).

Con algunos miembros procedentes de esta banda y otras como Costas, Eco y Tábano, no podría ser otro grupo que Solrain, que se dieron a conocer con el disco “Haz que no pare”, el otro pilar de esta celebración.