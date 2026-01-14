El gobierno local aprueba en un pleno extraordinario las cuentas municipales del ejercicio 2026

Momento de la sesión plenaria celebrada esta tarde Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol aprobó esta tarde, en una sesión plenaria de carácter extraordinario, los presupuestos municipales para el presente ejercicio 2026.

Al ser las cuentas el único punto del orden del día, fue un encuentro breve, pero también tenso, puesto que estuvo marcado por las protestas del colectivo de bomberos. Así, sobre una veintena de profesionales acudieron a la cita, no sin antes celebrar un acto reivindicativo a las puertas del Consistorio, en el que sonaron las sirenas de sus camiones y en la que se encendieron bengalas de humo de color naranja.

En cuanto a la sesión en sí, arrancó con la intervención de un portavoz de estos empleados, que expuso sus demandas en relación al número de efectivos del parque y a sus valoraciones en la RTP, a la que siguieron gritos de protesta por parte de los bomberos. Ante esta situación, a la que se sumaron problemas técnicos en el sistema de audio y vídeo, los grupos de la oposición solicitaron la suspensión del pleno, algo que el alcalde rechazó al cumplirse todos los requisitos para su celebración, a lo que respondieron los representantes retirándose de la sala.

Concejales de la oposición retirándose del salón de plenos Daniel Alexandre

A continuación, con el objetivo de dar tiempo al personal técnico a restaurar el sistema –cosa que, finalmente, no se logró–, el regidor propuso un receso de poco más de media hora. Una vez pasado este tiempo, los concejales populares volvieron a su bancada, teniendo que reanudar la sesión en solitario.

Presupuestos millonarios

Una vez se retomó la sesión, tomó la palabra la concejala de Facenda y RRHH, Susana Sanjurjo, que detalló que las cuentas de 2026, las cuartas del mandato, con un montante de 91.164.911 euros, eran las más altas de la historia del Concello, superando en un 5,7% las del ejercicio anterior y en un 23,2% las de 2024. A este respecto, la edila defendió que esta aprobación era una muestra de “unha xestión económica seria e solvente, que permite ao Concello comezar o ano coas contas feitas e coa planificación necesaria para avanzar tanto no día a día como nos grandes proxectos”.

Asimismo, la responsable de Facenda dio cuenta de las alegaciones presentadas al documento, ambas rechazadas, explicando que, en el caso de la registrada por el grupo municipal del BNG, recoge “solicitudes de redución de ingresos ou ben de inclusión de novos gastos”, pero sin especificar la financiación de estos últimos, lo que derivaría en la quiebra del equilibrio presupuestario, “que é obligatorio”. En el de la presentada por un funcionario del cuerpo de bomberos, apuntó, era relativa a la RPT, que es un procedimiento diferente al de la aprobación de las cuentas”.

Protesta del colectivo a las puertas del palacio consistorial Daniel Alexandre

De este modo, tras ser aprobado con los votos del grupo popular, el documento será remitido al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que entre en vigor con su publicación.

Críticas

Por otro lado, la formación Ferrol en Común solicitó, al término de la sesión, que el pleno se declarase nulo y que se busque una solución al conflicto laboral de los bomberos antes de volver a convocarse. Por medio de un comunicado, el grupo municipal criticó duramente el desarrollo del encuentro, calificándolo de “bochornoso” y censurando que se cachease a los profesionales del parque ferrolano a la entrada. De igual modo, cargó contra el gobierno local por la negativa de suspender el pleno por los problemas registrados.