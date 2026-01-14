El ferrolano Edu Pereira suma ocho nominaciones en los Goya de fotografía y los Premios Nacionales

El fotógrafo ferrolano Edu Pereira

La urbe naval, de mano del conocido fotógrafo Edu Pereira, vuelve a despuntar en el ámbito artístico nacional tras conocerse la noticia de que este profesional ha logrado, nada menos, que cinco nominaciones en los XXII Premios Goya de Fotografía y Video Profesional del 2026 que organiza la Asociación de Fotógrafos y Videográfos Profesionales de Aragón, así como otras tres en los Nacionales.

Pereira aseguraba "estar en shock" tras conocer el número de candidaturas, cuatro de ellas en el ámbito de la libre creación; una en categoría Infantil y otra en la de Comunión.

Una de las obras escogida también ha sido seleccionada para el Premio Nacional de fotografía, de modo que no podrá concurrir en el certamen de la AFPA.

El estudio de fotografía de Edu Pereira y Sonia Lastra asume este nuevo hito tras haber logrado el Goya 2023 y sumar múltiples nominaciones en ediciones previas.