Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El ferrolano Edu Pereira suma ocho nominaciones en los Goya de fotografía y los Premios Nacionales

El profesional aseguraba estar en shock con la noticia, que lo sitúa en lo más alto del panorama nacional

Montse Fernández
Montse Fernández
14/01/2026 12:24
El fotógrafo ferrolano Edu Pereira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La urbe naval, de mano del conocido fotógrafo Edu Pereira, vuelve a despuntar en el ámbito artístico nacional tras conocerse la noticia de que este profesional ha logrado, nada menos, que cinco nominaciones en los XXII Premios Goya de Fotografía y Video Profesional del 2026 que organiza la Asociación de Fotógrafos y Videográfos Profesionales de Aragón, así como otras tres en los Nacionales.

Pereira aseguraba "estar en shock" tras conocer el número de candidaturas, cuatro de ellas en el ámbito de la libre creación; una en categoría Infantil y otra en la de Comunión.

Nueva nominación para el estudio ferrolano Edu Pereira en los Goya de Fotografía

Más información

 

Una de las obras escogida también ha sido seleccionada para el Premio Nacional de fotografía, de modo que no podrá concurrir en el certamen de la AFPA. 

El estudio de fotografía de Edu Pereira y Sonia Lastra asume este nuevo hito tras haber logrado el Goya 2023 y sumar múltiples nominaciones en ediciones previas.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

partido femenino de baloncesto entre el Baxi Ferrol y el Durán Maquinaria Ensino

Otra historia para Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol
Redacción
Operarios en la reparación de la fuga

Sin agua en la zona de las Casas Baratas de Mugardos por una fuga
Verónica Vázquez
Celebración del día de la ingemiería en la EPEF

La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol reedita en febrero la jornada de puertas abiertas
Redacción
Cándido Hermida con la exsubdelegada de Gobierno en una visita a las instalaciones de Río do Pozo

Cándido Hermida recibirá el premio Liderazgo Empresarial de la patronal coruñesa
Redacción