Ferrol

El Concello plantará 98 árboles en As Pías, entre ellos ejemplares de Doctor Fleming

El alcalde se había comprometido a ampliar la masa verde del bulevar durante el acto de inauguración de su último tramo

Redacción
14/01/2026 22:34
La avenida se inauguró el pasado 30 de julio
La avenida se inauguró el pasado 30 de julio
Emilio Cortizas
El Concello, a través de la empresa concesionaria del servicio de parques y jardines, plantará en las próximas semanas los cien árboles a los que se comprometió el alcalde, José Manuel Rey Varela, el día de la inauguración del último tramo en obras de la avenida de As Pías, a finales del pasado mes de julio.

El concejal de Servizos, José Tomé, anunció hoy miércoles que serán concretamente 98 los ejemplares que se plantarán para “converter esta entrada a Ferrol nun novo pulmón verde”, dijo antes de destacar la relevancia de esta intervención “tanto desde o punto de vista ambiental como urbanístico”.

Las especies seleccionadas siguiendo los criterios de los técnicos municipales son 36 unidades de Jacaranda mimosifolia, 17 de Cornus kousa, nueve de Acer fremanii y ocho de Viburnum plicatum. Junto a estos se llevarán también seis árboles que actualmente están en la confluencia de las calles Doctor Fleming y Rubalcava, que se está reurbanizando.

