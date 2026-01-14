Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Concello pisa el acelerador en el proyecto de derribo de la muralla

Los operarios de la empresa Copasa retomaron hoy las labores de demolición en la calle Irmandiños

J. Guzmán
J. Guzmán
14/01/2026 22:29
Un vecino observando a los trabajadores retirar el muro defensivo con una excavadora
Un vecino observando a los trabajadores retirar el muro defensivo con una excavadora
Jorge Meis
El Concello de Ferrol retomó hoy miércoles las labores de derribo de la muralla del Arsenal, detenidas durante el parón navideño tras el acto de inicio de las obras, el pasado 19 de diciembre. Y lo hizo a plena velocidad, como pudieron comprobar los numerosos vecinos que se acercaban hasta el entorno de la calle Irmandiños o que circulaban por el único carril habilitado.

Así, desde primera hora de la mañana, los operarios de Copasa, compañía adjudicataria de los trabajos en esta primera fase, reanudaron su actividad a partir del segmento de muro que se había tirado durante la cita, entre el mercado municipal de A Magdalena y la pescadería de Ucha. De este modo, mientras un profesional derruía fragmentos del paredón con una pala excavadora, otro lo recogía con un vehículo similar y lo depositaba en un camión estacionado en el carril cerrado a la circulación.

El ritmo de las labores fue mucho más rápido de lo esperado, alcanzándose en pocas horas un punto en el que, antes del acto oficial, se había retirado un fragmento de la parte superior del muro, a unos 20 metros de donde se celebró el acto. En este sentido, cabe señalar que estos trabajos abarcan el tramo de muralla que tendrá la cota más baja, de menos de un metro, por lo que su demolición será más dinámica que en aquellas partes con elementos a conservar.

A nivel de tráfico, los cambios circulatorios anunciados el lunes por el Concello –que implicaban que por Irmandiños únicamente se podría circular en dirección al puerto, mientras que el sentido opuesto se desvía por la cuesta de Mella y la calle Igrexa– no provocaron embotellamientos. De hecho, la mayor parte del tránsito de vehículos se concentró en el carril aún disponible, mientras que por la alternativa apenas se percibió un aumento en el número de coches. Como se recordará, a este respecto, el acceso de vehículos pesados desde el puerto está restringido.

