El alcalde recibe a Ángel del Real, nuevo capitán marítimo

José Manuel Rey, con el nuevo capitán marítimo, Ángel del Real Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, recibió este miércoles en su despacho al nuevo capitán marítimo, Ángel del Real, que sustituye en el cargo a Jorge Cao, titular del cargo durante los últimos treinta años.

Del Real es capitán de la Marina Mercante y también de corbeta en la reserva por la Armada. Además, fue presidente de la Autoridad Portuaria entre 2002 y 2005 y desde 2009 hasta 2013, cuando fue sustituido por José Manuel Vilariño.