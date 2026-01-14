Armas, dinero y más de 30 kilos de cocaína intervenidos en A Solaina

Bloques de cocaína y hachís intervenidos en el operativo conjunto Cedida

31 kilogramos de cocaína, 135 de hachís, 85.000 euros en billetes fraccionados y seis armas cortas, incluido un subfusil semiautomático tipo UZI, fueron algunos de los elementos intervenidos la pasada semana en un piso de A Solaina, en Narón, en el marco de la operación “Lezna” de la Guardia Civil. Según relataron hoy el Instituto Armado y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, la investigación conjunta del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, comenzó a mediados del año 2024 tras identificarse a un vecino de la localidad de Oza-Cesuras –al que se le atribuían vínculos con el narcotráfico– que mantenía “un alto nivel de vida”, con varias viviendas en propiedad y que poseía múltiples vehículos de lujo, sin actividad laboral.

Mientras se seguía la pista a este individuo, agentes de la Benemérita aprehendieron, en enero del pasado 2025, a un segundo individuo, socio del investigado, en un control de seguridad rutinario en la parroquia de Porzomillos –en el mencionado municipio–. En el interior de su vehículo, los profesionales localizaron escondidos cinco kilogramos de cocaína y diez de hachís.

Operación “Lezna”

A raíz de estos dos hechos, el EDOA y Vigilancia Aduanera –que ya seguía la pista del primero de los acusados– procedieron a coordinarse en las investigaciones, dando lugar a este operativo. Así, gracias a este trabajo conjunto, las fuerzas actuantes lograron descubrir que ambos vecinos de Oza-Cesuras formaban parte de una organización criminal “divida en varias facciones” que operaban en diferentes zonas de la provincia. En el caso de la mencionada localidad, la rama de la agrupación se valía de tres fincas para almacenar “grandes cantidades de droga” y dinero.

En paralelo, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un asociado de la presunta banda, responsable de transportar los estupefacientes, tenía un garaje en A Coruña donde escondía ketamina –un fármaco disociativo que se emplea como analgésico y antidepresivo– y grandes cantidades de hachís. Gracias a estas pesquisas, los investigadores descubrieron que desde la propia Oza-Cesuras se realizaban entregas de cocaína y resina de cannabis a diferentes lugares de la ciudad herculina y de Arteixo –lo que, al mismo tiempo, permitió, durante la fase de explotación del operativo ya en el presente 2026, desarticular un punto de venta en este último término municipal–.

Por otra parte, relata el Instituto Armado, a mediados del año pasado se logró un avance significativo en la operación al identificarse al cabecilla “de un conocido grupo criminal de Ferrol”, con antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas de fuego. A este respecto, la Guardia Civil pone de ejemplo de las medidas de seguridad que este individuo adoptaba para evitar ser seguido el uso de diferentes vehículos, señalando que se le identificó conduciendo ocho diferentes en tan solo cuatro meses.

Intervención en Narón

Respecto a las actuaciones llevadas a cabo la pasada semana en el barrio naronés de A Solaina, el mencionado líder de la facción ferrolana de la banda se dedicaba, explicó la Benemérita, a abastecer a la organización, un conocido clan familiar de Ferrolterra, de drogas para su venta, entre otros lugares, en asentamientos de la comarca. Es ahí donde entra en juego el inmueble y garaje de Narón, que servían como “guardería” para almacenar la mercancía.

En este sentido, el Instituto Armado relata que esta vivienda ofrecía una gran seguridad a la agrupación criminal, dado que sus moradores –entre los que se encontraría la empresaria detenida– no tenían “ninguna relación” directa con el resto del entramado. De este modo, si la Policía realizaba una redada en un punto de venta, tan solo podían intervenir pequeñas cantidades de estupefacientes, mientras que el grueso del material permanecía custodiado en una localización desconocida.

Agente con el subfusil localizado en Narón Cedida

Afortunadamente, en el operativo se logró identificar esta suerte de almacén clandestino –al parecer, tras seguir a uno de los miembros de la organización cuando iba a abastecerse–, procediéndose a su registro la semana pasada. En su interior, como se señaló, se localizaron armas, unos 85.000 euros en metálico, 135 kilogramos de hachís y 31 de cocaína, así como cantidades relativamente menores de ketamina y marihuana. Asimismo, también fueron incautados cinco turismos de gama alta y dos motocicletas.

Valoración

Tras la detención de los cuatro implicados y su puesta a disposición judicial –cuatro de ellos ingresaron en prisión provisional sin fianza–, la magistrada que instruye el caso, titular del Juzgado de Betanzos, alzó el secreto de sumario. Así, ayer martes, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, junto al general jefe de la Guardia Civil en Galicia y el coronel de la Comandancia provincial, Miguel Ángel González y Fernando Pedreira, y a los jefes regionales de Aduanas y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Jaime Gayá y Gonzalo Sarasola, respectivamente, presentaron los elementos incautados en este operativo conjunto.

El subdelegado del Gobierno durante la presentación Cedida

Durante su intervención, Abalde puso en valor “a firmeza” del Ejecutivo y su “prioridad absoluta” en la lucha contra el narcotráfico. A este respecto, el responsable insistió en que A Coruña era una provincia “cun alto nivel de seguridade” gracias al trabajo conjunto de las diferentes fuerzas del orden.