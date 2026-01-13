Los bomberos se concentran en el Concello a la espera de celebrar un encuentro con el alcalde

Concentración de los bomberos en el palacio municipal Jorge Meis

Sobre una treintena de profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol se encuentran concentrados en las dependencias del palacio municipal como medida de protesta ante la falta de avances de su solicitud para mantener una reunión con el alcalde, José Manuel Rey. Según detalló la parte social, el colectivo, que ha optado por no dar declaraciones hasta acordar un comunicado conjunto, está abordando con el comité de empresa del Concello la negociación de sus condiciones laborales.

En este sentido, la representación sindical relató que el regidor ferrolano ya mantuvo un encuentro con el comité para avanzar que los bomberos llevaban cerca de un mes a la espera de tratar en persona sus problemas derivados de la nueva RPT y que el organismo recordó que toda negociación debe pasar por ellos. En cualquier caso, los profesionales se encuentran a la espera de concretar con los sindicatos los siguientes pasos dentro de este conflicto.