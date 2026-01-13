Mi cuenta

Diario de Ferrol

La Xunta licita por un millón de euros la compra de equipamiento para las urgencias del Marcide

Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 26 de enero

Montse Fernández
Montse Fernández
13/01/2026 11:15
Estado obras Marcide CHUF
Estado obras Marcide CHUF
Daniel Alexandre
La Xunta de Galicia acaba de publicar en el Portal de Contratos Públicos la licitación, por importe de 1.077.263 euros, del suministro de equipamiento electrónico y alta tecnología con destino al nuevo servicio de Urgencias del hospital Arquitecto Marcide del Área Sanitaria de Ferrol.

En esta misma partida se incluyen también los mismos elementos con destino para las consultas externas del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. 

Las empresas que tengan interés en optar a este nuevo contrato tienen de plazo hasta el próximo 26 de enero para presentar sus ofertas

Entre el material que se suministrará están las vacunas termodesinfectadoras (4 para el Marcide); monitores de parámetros fisiológicos de aplicación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales (10 unidades); oto-oftalmoscopios de pared (28); respiradores de ventilación no invasiva (5 unidades) y respiradores de transporte (3). Tal y como consta en el pliego de especificaciones técnicas del contrato, el suministro incluye también la distribución, instalación y puesta en marcha del material en cuestión. 

Más metros para la atención urgente

Como se recordará, el nuevo servicio de Urgencias que este año se prevé que empiece a funcionar en la zona ampliada del hospital Arquitecto Marcide, supondrá un incremento del espacio asistencial de más de 900 metros cuadrados de superficie, de modo que será necesario hacerse con nuevo equipamiento y materiales, como los de este contrato que adjudica la Xunta.

