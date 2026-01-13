La Politécnica de Enxeñaría de Ferrol reedita en febrero la jornada de puertas abiertas

Una de las jornadas de puertas abiertas en el Campus Industrial de Ferrol

La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) organiza el próximo mes de febrero una nueva edición de su tradicional jornada de puertas abiertas “Día da Enxeñaría”.

La propuesta se dirige a alumnado de Bachillerato Tecnológico y de ciclos de FP superiores de toda Galicia.

Indican desde el Campus Industrial que a lo largo del evento las personas participantes podrán aproximarse a la oferta formativa de grado que se imparte en la escuela, así como conocer algunos de los laboratorios del centro.

La cita se ha fijado para el viernes 6 de febrero, entre las 09.30 y las 14.00 horas.

Recuerdan desde la Universidade que en este centro del Campus Industrial de Ferrol se imparten los grados de Enxeñaría Naval e Oceánica, Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática y el Programa de Simultaneidade en Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica. Asimismo, explican que, a mayores de los citados, el espacio oferta también el grado en Enxeñaría Eléctrica, el primero dual del Sistema Universitario de Galicia, y el grado abierto en Enxeñaría Industrial, una titulación que le permite a los estudiantes elegir la carrera que finalmente van a estudiar en el segundo curso, optando por el grado en Enxeñaría Mecánica, en Tecnoloxías Industriais, en Enxeñaría Eléctrica o bien por el Grado en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática.

Los centros educativos interesados en que sus alumnos puedan tomar parte en esta jornada de puertas abiertas del campus deberán inscribirse en el formulario web de la acción antes de las 14.00 horas del miércoles 21 de enero.

Quienes deseen conocer más detalles de la iniciativa también pueden contactar a través del correo electrónico: subdireccion.estudantado.difusion.epef@udc.gal. También es posible aclarar dudas o conocer detalles a través del teléfono 881 013 226. l