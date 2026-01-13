Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas

La nueva furgoneta, en la que se han invertido 55.000 euros, se utilizará para el traslado de usuarios del centro

Montse Fernández
Montse Fernández
13/01/2026 22:14
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal
Jorge Meis
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, acudió este martes a las instalaciones de la Asociación de familias de enfermos de alzheimer y otras demencias (AFAL Ferrolterra). 

El motivo de la visita del jefe del ente provincial a la entidad fue la entrega de un vehículo de 9 plazas adaptado para personas con movilidad reducida, que ayudará la asociación en sus tareas habituales de traslado de los usuarios y usuarias del centro de día que gestiona. 

El vehículo en cuestión es una furgoneta Renault Master, que supuso una inversión de 55.000 euros y cubre una de las principales necesidades de la entidad, que ya realizó una petición idéntica en el año 2023, pero que ahora, visto el incremento de la demanda en la prestación del servicio, vuelve a realizar para seguir ofreciendo la mayor calidad y comodidad a las personas usuarias de su centro de día, como indicaron desde la administración provincial.

Tras la entrega del vehículo, Formoso, acompañado por la diputada de Política Social, Mar García Vidal, el presidente de AFAL, Carlos López, el vicepresidente y gerente, José Otero, la secretaria, Susana González, y la directora asistencial, Noelia Ríos, visitó el centro de día que la entidad tiene en la urbe naval. En este espacio, la asociación ferrolana presta atención diaria a personas que presentan patologías de deterioro cognitivo. 

El pontés Valentín González Formoso pudo conocer de primera mano cómo se organizan y realizan las actividades y talleres de memoria que sirven para retrasar los efectos de las enfermedades que padecen las personas usuarias del centro, como señalan desde la Diputación. 

Asimismo, el presidente provincial destacó el “apoio fundamental que AFAL supón para as personas con Alzheimer e as súas familias” y recordó que, en la última década, en la institución provincial “vimos colaborando cada ano con esta entidade na adquisición de vehículos como o que hoxe (por este martes) entregamos, pero tamén no desenvolvemento das actividades do seu centro de día e na mellora das súas instalacións”. 

Por otra parte, desde AFAL agradecieron el esfuerzo de la institución provincial y el apoyo en esta ocasión y otras como las anteriormente citadas.

