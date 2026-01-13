La AECC celebra estos días en la zona un taller para dejar de fumar y un evento solidario

Una acción solidaria en favor de la lucha contra el cáncer celebrada en Pontedeume Cedida

La agenda de las delegaciones locales de la Asociación Española contra el Cáncer incluyen dos actos en la comarca estos días. Así, este viernes 16, a las 12.00 horas, se celebrará en las instalaciones ferrolanas de la asociación, en la calle Tierra número 5, una nueva propuesta, en este caso en materia preventiva. Se trata de un taller, gratuito, para deshabituación tabáquica, dirigido a pacientes oncológicos.

La acción estará dirigida por la psicóloga de la entidad Rosalía Fernández. Las personas que tengan interés en tomar parte en la misma podrán hacerlo llamando al número de teléfono 981 370 003 y también en la dirección de correo electrónico ferrol@contraelcancer.es.

La otra propuesta, de corte solidario, se celebrará el domingo 18 en la villa aresana, promovida por la junta local de este municipio en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

Se trata de una tarde de baile protagonizada por alumnos de la escuela Paso a Paso, que ofrecerán una exhibición. Evento al que la organización invita a asistir, previo pago de los 5 euros de donativo, que se destinarán a los fines de la AECC, como es la investigación contra el cáncer y el respaldo a pacientes oncológicos.

El acto dará comienzo a las 17.30 en el pabellón municipal, con apertura de puertas desde las 16.45 horas.

Las entradas se han puesto a la venta en diferentes localidades. En Ares se pueden adquirir en el Kiosko de Emma, y en Perrucarías Amaya e María Roel; en Narón, en A Tenda de Sara, mientras que en Fene, se pueden retirar en la Librería Imprenta San Esteban, ubicada en Perlío, al lado de los colegios.

Quien no pueda acudir podrá colaborar enviado sus donativos a través de la Fila 0: ES 4520800000733040018073.