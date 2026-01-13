Invitaciones masivas entre la población local para tomar parte en el ensayo Sincigal

Los voluntarios podrán recibir el suero este fin de semana en el Marcide

La población de Ferrolterra en diferentes tramos de edad está recibiendo notificaciones del Sergas a través de sus teléfonos móviles para invitarlos a tomar parte en el ensayo clínico Sincigal, que está llevando a cabo Sanidade con la pretensión de estudiar si la vacuna Abrysvo reduce o no el riesgo de hospitalización asociada a la infección del virus respiratorio Sincitial.

El suero en cuestión forma parte del programa de vacunación rutinario del Sergas. Así, en las invitaciones que ha ido recibiendo la población de Ferrolterra en las últimas jornadas se cita a los voluntarios a acudir al laboratorio del Hospital Arquitecto Marcide entre los días 17 y 18 de enero, en horario matinal y verspertino (10 a 14 y de 16 a 20 horas) para recibir la vacuna del referido ensayo clínico.

El llamamiento se ciñe al 50% de los habitantes de más de 18 años de edad, a quienes se recuerda que la vacuna es la forma más eficaz que existe de reducir el riesgo de enfermedad grave por infección producida por el referido virus respiratorio, que suele cursar con sintomatología leve, como un resfriado, pero que en personas de avanzada edad y lactantes pequeños puede causar problemas pulmonares graves que requerirán de hospitalización, siendo responsable de cientos de ellas cada año en toda Galicia.

En adultos también puede empeorar otras patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), entre otras.