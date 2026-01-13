FerrolAnálisis homenajea a Carlos Vidal, el poeta discreto detrás de Aturuxo

El alcalde y el presidente de la Diputación, con Carlos Vidal este martes en Exponav Jorge Meis

Una abarrotada sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval acogió este martes la presentación de un nuevo número, el trigésimo sexto, de la revista FerrolAnálisis, centrada en esta ocasión en la faceta literaria del abogado Carlos Vidal, figura clave en la reactivación cultural de la ciudad tras la posguerra con proyectos extraordinarios como el de la revista Aturuxo, que se publicó entre 1952 y 1960.

El jurista, que estaba presente en el acto, es el meollo de un número que contiene 39 artículos y 45 colaboradores que confirman la relevancia del producto estrella del Club de Prensa de Ferrol y la capacidad del consello de redacción, encabezado por su directora, Esperanza Piñeiro, para componer una publicación plural, abierta y rica en matices, con un fuerte componente de investigación histórica pero cada vez más permeable a otros ámbitos como el artístico, el literario y el memorialístico.

La presidenta de la entidad que la edita, Julia Díaz, destacó que FerrolAnálisis es una revista “que fala de nós, do que somos, do que fomos e das arelas de futuro que temos” y puso en valor la contribución desinteresada de la nómina de autores y autoras que han hecho posible esta entrega.

Por su parte, Esperanza Piñeiro, la directora de la publicación, fue desvelando el contenido y la firma de cada artículo. En esta ocasión son cinco los ferrolanos y ferrolanas que abren la revista: además de Carlos Vidal, Pablo Iglesias, Torrente Ballester, Laura Pérez Landeira y Castelao. Junto a ellos, aportaciones en los campos del patrimonio, la historia, la literatura, las artes y la comunicación, con Jorge Llorca como pintor invitado y unas reflexiones sobre el futuro.

Entre esta variedad de textos emerge la figura de Carlos Vidal, que es el tema de las semblanzas de Luis Alonso Girgado –responsable de la edición facsimilar de Aturuxo–, Ramón Loureiro y Xulio López Valcárcel, que se encargó de la laudatio. El poeta y editor, colaborador de Diario de Ferrol, expresó su “respecto e gratitude” a una “figura entrañable” que siempre se ha movido por “un territorio pouco transitado”, como es el del “rigor e a austeridade en tempos de excesos retóricos”, dijo.

López Valcárcel repasó la trayectoria poética del homenajeado, una producción contenida, “como a súa poesía, de palabra depurada e precisa, de linguaxe que non admite artificios e que, como sostén Luis Alonso Girgado, é de ‘palabra sencilla y voz reflexiva’”. El crítico incidió en las reticencias de Carlos Vidal a la hora de publicar, una característica coherente con su forma de concebir la creación, que exige “pausa e sedimento” porque dar a conocer la obra propia es, añadió, “un acto de responsabilidade” en el que, además, la obra “debe explicarse por si mesma”.

El autor de la laudatio de Carlos Vidal subrayó la temática de la obra, una forma de “recuperar as perdas” que encuentra el mejor escenario “no solpor, na caída da tarde, na memoria doméstica, tamén do espazo”, en la que, además, “o pasado é absorbido polo presente e forma parte del; fúndense e confúndense nun exercicio de disciplina e rigorosidade” que ayer encontró el merecido homenaje que –no por el interés de sus paisanos– llevaba décadas rechazando.