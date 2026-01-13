El refugio de Mougá cerró su actividad el pasado 2025 con un total de 303 animales adoptados

Primer pleno de la Mancomunidade, celebrado ayer en el Concello Jorge Meis

El palacio consistorial de la ciudad naval acogió ayer la primera sesión del año del pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey.

En el encuentro, además de abordarse otros temas con los representantes de los Ayuntamientos que integran este organismo supramunicipal, se dio cuenta de la actividad durante el pasado 2025 del refugio de animales mancomunado de Mougá. Entre otros datos de interés, Rey Varela destacó que, a lo largo del pasado ejercicio, un total de 217 perros recogidos fueron devueltos a sus dueños en el mismo sitio en el que se localizaron, lo que muestra la importancia de que las mascotas cuenten con el chip de identificación obligatorio. Asimismo, también resultan especialmente positivas las cifras de adopción de la anualidad, alcanzándose un total de 303 canes y gatos –así como tres cabras–.

En cuanto a la ocupación de las instalaciones, el regidor y presidente de la entidad relató que ingresaron en el refugio 462 felinos –189 recogidos en Ferrol y 156 en Narón–, así como 209 perros –104 y 56, respectivamente–. A estos se suma, además de las mencionadas cabras, un conejo que fue localizado sin chip de identificación y que se encuentra en fase de preparación para su adopción.