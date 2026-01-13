Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El refugio de Mougá cerró su actividad el pasado 2025 con un total de 303 animales adoptados

El palacio consistorial de Ferrol acogió durante la tarde de ayer el primer pleno de la Mancomunidade del ejercicio

Redacción
13/01/2026 10:49
Primer pleno de la Mancomunidade, celebrado ayer en el Concello
Primer pleno de la Mancomunidade, celebrado ayer en el Concello
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El palacio consistorial de la ciudad naval acogió ayer la primera sesión del año del pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey.

En el encuentro, además de abordarse otros temas con los representantes de los Ayuntamientos que integran este organismo supramunicipal, se dio cuenta de la actividad durante el pasado 2025 del refugio de animales mancomunado de Mougá. Entre otros datos de interés, Rey Varela destacó que, a lo largo del pasado ejercicio, un total de 217 perros recogidos fueron devueltos a sus dueños en el mismo sitio en el que se localizaron, lo que muestra la importancia de que las mascotas cuenten con el chip de identificación obligatorio. Asimismo, también resultan especialmente positivas las cifras de adopción de la anualidad, alcanzándose un total de 303 canes y gatos –así como tres cabras–.

En cuanto a la ocupación de las instalaciones, el regidor y presidente de la entidad relató que ingresaron en el refugio 462 felinos –189 recogidos en Ferrol y 156 en Narón–, así como 209 perros –104 y 56, respectivamente–. A estos se suma, además de las mencionadas cabras, un conejo que fue localizado sin chip de identificación y que se encuentra en fase de preparación para su adopción.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Estado obras Marcide CHUF

La Xunta licita por un millón de euros la compra de equipamiento para las urgencias del Marcide
Montse Fernández
Racing de Ferrol-Bilbao Athletic

Gelardo y el Racing de Ferrol separan sus caminos
Iago Couce
El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna en el Ribera Juan Cardona

“La cirugía endoscópica de columna presenta menos complicaciones y permite recuperaciones postquirúrgicas más rápidas”
Redacción
Un momento del duelo entre la formación valexa y el Victoria

O Val rasca un importante punto ante un Dubra rival directo
Redacción