Ferrol

El PSOE llevará al Parlamento la problemática del transporte en bus entre Ferrol y A Coruña

La formación exige a la Xunta que ponga en marcha mecanismos para ofrecer un servicio de calidad a los vecinos

Redacción
13/01/2026 18:33
Los socialistas denuncian que no se ponen refuerzos para cubrir la demanda
Los socialistas denuncian que no se ponen refuerzos para cubrir la demanda
Emilio Cortizas
La problemática del transporte por carretera entre Ferrol y A Coruña –que además afecta a todos los municipios por los que transcurre esta ruta– será abordado nuevamente en el Parlamento de Galicia, en esta ocasión a través de una batería de iniciativas que presentará el grupo socialista. Así lo afirmó esta tarde el diputado Aitor Bouza, que denunció nuevos episodios en los que los viajeros de la línea no han podido hacer uso de la misma al no prestarse servicios suficientes.

En este sentido, el representante recordó que se trata de una situación que viene de años atrás y que sigue sin solucionarse, apuntando que constantemente se dan casos, especialmente en las paradas intermedias de la ruta, en las que los usuarios no pueden acceder al bus por falta de espacio –o que este directamente ni tan siquiera se detiene– sin que la empresa adjudicataria del servicio, el Grupo Alsa, ponga en funcionamiento medidas de refuerzo.

De esta forma, los socialistas exigen a la Xunta que ponga en funcionamiento “mecanismos” para garantizar un transporte público de calidad, incluidas potenciales sanciones a la compañía e inspecciones, además de elaborar un informe donde se detallen las causas de las deficiencias en la prestación.

