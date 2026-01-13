Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot

El alcalde, José Manuel Rey, formalizó esta mañana ante notario la compra del número 23 de esta céntrica calle

Redacción
13/01/2026 22:18
casa en ruinas que hace esquina entre gregorio baudot atocha y sol
Al número 21 se suma ahora la compra del 23 de la misma calle 
Jorge Meis
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El palacio consistorial de Ferrol acogió esta mañana el acto de firma ante notario para la formalización de la adquisición por parte del Concello del inmueble situado en el número 23 de la calle Gregorio Baudot. Esta compra, la primera del ejercicio y por un importe de 8.400 euros, tiene como objetivo avanzar en la eliminación del tapón urbano situado en la intersección de dicho vial con Atocha, así como en la ejecución del sistema de tráfico rodado reflejado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La cita, celebrada en Alcaldía durante la mañana, con la presencia del regidor ferrolano, José Manuel Rey, que fue quien rubricó el contrato de compraventa por parte del Consistorio.

Momento de la firma en las dependencias de Alcaldía
Momento de la firma en las dependencias de Alcaldía
Cedida

Así, desde el gobierno local se recordó que esta adquisición se suma al acuerdo de cesión, aprobado en XGL el pasado 27 de mayo de 2024, del número 21 de la misma calle. Y es que ambos edificios, dos pequeñas construcciones de planta única, conforman el mencionado tapón urbano que ahora, con el cambio de titularidad, podrá ser eliminado. Con esta actuación, recordó el Concello, se mejorará la movilidad en esta zona de la ciudad y en la seguridad de vecinos y conductores, además de dar respuesta “a unha demanda reiterada” de los residentes.

Eliminando barreras

Además del de la calle Gregorio Baudot, el gobierno local de Ferrol tiene pendiente la supresión de otros cinco tapones urbanos en los barrios de Canido, Catabois y Ultramar. En el primero de ellos, se encuentra el embudo que forma A Tafona en la intersección de Alfonso López con Muíño do Vento, que el Concello se comprometió a eliminar en 2025 pero del que desde enero de dicho año no se han anunciado avances. En el caso de Penas de Guitín, en Catabois, el pasado mes de noviembre entró en exposición pública la aprobación inicial del expediente para la expropiación por tasación conjunta de las propiedades que forman la barrera, por lo que se espera que se ejecute este mismo ejercicio.

En Ultramar, por otro lado, la relación de terrenos que se ocuparán en Brasil se anunció el pasado mes de agosto, mientras que en la calle Cuba se informó de la resolución de la expropiación por ministerio de Ley del traspaso de titularidad de la parcela privada y en estado de abandono que conforma el tapón. En Adolfo Ros, por último, se reservó una partida de 100.000 euros en las cuentas de 2025.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

fruteria tenreiro naron

Un total de 14 proyectos liderados por mujeres en la comarca reciben ayudas de la Xunta
Redacción
La Xunta trabaja en la repotenciación de varios parques

Los ingenieros industriales instan a “acelerar” la consolidación de energías renovables
Redacción
La Diputación hace entrega de un vehículo a Afal

La Diputación entrega a AFAL un vehículo adaptado de nueve plazas
Montse Fernández
Rueda, en una visita a Ares el pasado mes de mayo

La Xunta destina 80 millones para atraer grandes proyectos con los Fondos de Transición
Redacción