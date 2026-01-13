El gobierno local da un nuevo paso en la eliminación del tapón de Gregorio Baudot

Al número 21 se suma ahora la compra del 23 de la misma calle Jorge Meis

El palacio consistorial de Ferrol acogió esta mañana el acto de firma ante notario para la formalización de la adquisición por parte del Concello del inmueble situado en el número 23 de la calle Gregorio Baudot. Esta compra, la primera del ejercicio y por un importe de 8.400 euros, tiene como objetivo avanzar en la eliminación del tapón urbano situado en la intersección de dicho vial con Atocha, así como en la ejecución del sistema de tráfico rodado reflejado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La cita, celebrada en Alcaldía durante la mañana, con la presencia del regidor ferrolano, José Manuel Rey, que fue quien rubricó el contrato de compraventa por parte del Consistorio.

Momento de la firma en las dependencias de Alcaldía Cedida

Así, desde el gobierno local se recordó que esta adquisición se suma al acuerdo de cesión, aprobado en XGL el pasado 27 de mayo de 2024, del número 21 de la misma calle. Y es que ambos edificios, dos pequeñas construcciones de planta única, conforman el mencionado tapón urbano que ahora, con el cambio de titularidad, podrá ser eliminado. Con esta actuación, recordó el Concello, se mejorará la movilidad en esta zona de la ciudad y en la seguridad de vecinos y conductores, además de dar respuesta “a unha demanda reiterada” de los residentes.

Eliminando barreras

Además del de la calle Gregorio Baudot, el gobierno local de Ferrol tiene pendiente la supresión de otros cinco tapones urbanos en los barrios de Canido, Catabois y Ultramar. En el primero de ellos, se encuentra el embudo que forma A Tafona en la intersección de Alfonso López con Muíño do Vento, que el Concello se comprometió a eliminar en 2025 pero del que desde enero de dicho año no se han anunciado avances. En el caso de Penas de Guitín, en Catabois, el pasado mes de noviembre entró en exposición pública la aprobación inicial del expediente para la expropiación por tasación conjunta de las propiedades que forman la barrera, por lo que se espera que se ejecute este mismo ejercicio.

En Ultramar, por otro lado, la relación de terrenos que se ocuparán en Brasil se anunció el pasado mes de agosto, mientras que en la calle Cuba se informó de la resolución de la expropiación por ministerio de Ley del traspaso de titularidad de la parcela privada y en estado de abandono que conforma el tapón. En Adolfo Ros, por último, se reservó una partida de 100.000 euros en las cuentas de 2025.