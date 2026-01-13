El Área Sanitaria de Ferrol habilita espacios y camas para hacer frente a la presión asistencial

Servicio de Urgencias Emilio Cortizas

Las Urgencias hospitalarias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– registraron el pasado fin de semana una sobrecarga sobre la que llamaron la atención algunos pacientes, indicando que prácticamente “se les invitaba” a irse a sus casas, añadiendo que había personas pendientes de hospitalización desde el día anterior.

Desde el Área Sanitaria de Ferrol se precisó que las urgencias están registrando estos días una demanda de pacientes dentro de la media habitual, si bien se reconoció que el pasado fin de semana se produjeron más ingresos de lo que es común.

La propia gerente del Área ferrolana, María Fernánda López Crecente, explicó que esto se debió, entre otros motivos, “a descompesacións de pacientes con patoloxías crónicas de maior idade, aínda que as causas son variables”. Aseguró, en este sentido, que la situación “está a estabilizarse no día de hoxe”.

Precisamente para paliar esta situación, apuntan desde la Xerencia, “temos postos os espazos necesarios e a ampliación destes e de camas tanto en zonas cercanas a urxencias como en hospitalización”.

La actividad se mantiene ahora dentro de los márgenes habituales y estabilizada “grazas ás medidas organizativas adoptadas e á estabilización da demanda”, afirma López Crecente

Planificación

De todos modos, explica que la presión asistencial se mantiene, debido a la atención y al ingreso de pacientes con mayor complejidad clínica y, pese a esto, “estase resolvendo a atención sen incidencias significativas”.

La gerente apunta a que planificación, la organización, los refuerzos puntuales y, sobre todo, el trabajo en equipo, asegura la asistencia sanitaria.