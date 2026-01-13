Continúa en Indonesia el juicio por el asesinato el pasado julio de la ferrolana Matilde Muñoz

Playa de Lombok en la que se localizó el cuerpo de la ferrolana AEC

La isla de Lombok, en Indonesa, acogerá mañana miércoles a las siete de la mañana –las 13.00 en hora local– la tercera sesión del juicio por el asesinato de la ferrolana Matilde Muñoz en este destino vacacional del sudeste asiático el pasado julio.

Tras una primera vista el 17 de diciembre en la que comparecieron los dos acusados del crimen –un empleado y un extrabajador del hotel en el que la víctima se alojaba– y una segunda el 7 de enero en la que prestaron declaración otras diez personas –dos de ellas de la plantilla del establecimiento–, la de esta mañana contará con la presencia de un experto forense y un testigo de la defensa cuya identidad no ha sido revelada.

Los detenidos, cabe recordar, rechazaron ante el juez que instruye el caso que fuese un asesinato premeditado, insistiendo en que mataron a Muñoz cuando esta se despertó mientras estaban en su habitación robando.