Concierto de la Rockschool Center, el jueves en el salón de actos de la Escola de Idiomas

Un concierto de la Rockschool center AEC

La Escola de Idiomas de Ferrol organiza este jueves por la tarde un concierto, en colaboración con Rockschool Center, en el salón de actos del centro educativo, en la calle Real, 29.

La actuación está abierta al público en general, sea o no alumnado de la escuela, limitándose solo la asistencia al aforo del salón.

El concierto tendrá lugar a las 17.30 horas y se enmarca como actividad del programa de “English learning with music”, tenindo en cuenta que la letra de las canciones amplía el vocabulario del estudiantado y los temas ayudan a aprender más fácilmente una lengua.

Cursos

En otro orden de cosas, la EOI recuerda que se encuentra abierta la matrícula para los cursos de destrezas de alemán, español, francés, italiano e inglés.

El plazo finaliza el día 23 de enero. Estos cursos, de 30 o 60 horas, se centran en la práctica de destrezas orales y tendrán lugar desde enero hasta mayo de 2026. Los días y horarios de las clases ya pueden consultarse en la página web del centro, donde también se podrá hacer la inscripción. Para más información, se puede contactar con la EOI (881 938 400) o consultar la página web de la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol.