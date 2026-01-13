Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sociedad

BeOne A Malata propone un inicio de año muy deportivo con matrícula gratis y días de prueba

La inscripción para disfrutar de este espacio deportivo municipal puede hacerse a través de su página web

Montse Fernández
Montse Fernández
13/01/2026 16:43
La piscina de BeOne A Malata, un espacio ideal para disfrutar del deporte y la salud
La piscina de las instalaciones municipales que gestiona BeOne en  A Malata
Aprovechando que el mes de enero es el mes de los nuevos propósitos, las instalaciones deportivas BeOne situadas en A Malata han iniciado una campaña de captación de nuevos usuarios

Así, indican que “poñerse en forma” va resultar “máis doado que nunca”. Para ello, proponen un inicio de 2026 con “todo incluído” en la cuota de socio. Además, quienes se apunten para hacer uso de las dependencias podrán disfrutar de otra ventaja, como la exención en el pago de la matrícula

Asimismo, las personas interesadas podrán disfrutar de tres días de prueba antes de decidir apuntarse o no. 

El centro deportivo municipal, que gestiona BeOne, ofrece instalaciones completas con piscina y zona de entrenamiento funcional, clases de tonificación, ciclo indoor o actividades coreografiadas y de cuerpo-mente. La inscripción puede hacerse en las dependencias de A Malata o a través de su página web. 

Una familia

El ambiente cercano y familiar del espacio queda patente en acciones como la fiesta sorpresa que le dieron en diciembre a uno de los usuarios del centro por su 91 cumpleaños. Manuel Fernández, un asiduo que acabó la jornada con su baño habitual frío tras nadar y disfrutar del jacuzzi. 

El homenajeado por sus 91 años posando frente a la piscina en la que nada habitualmente
El homenajeado por sus 91 años posando frente a la piscina en la que nada habitualmente
