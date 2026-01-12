Uno de los acusados de robar obras de arte afirma que estaba en una situación “desesperada”

El caso está siendo llevado por la sección primera de la Audiencia Provincial AEC

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió en la mañana de hoy el juicio de dos vecinos de Ferrol acusados de sustraer obras de arte de una vivienda en la que uno de ellos residía para luego venderlas.

Durante la vista, de la que se ha hecho eco la agencia Europa Press, el primero de ellos, que habitaba de alquiler en el domicilio del que se sustrajeron 16 cuadros de varios autores de renombre en el área de Ferrolterra, así como un pasador de corbata de oro, aseguró que los hechos –que tuvieron lugar entre octubre de 2020 y marzo de 2021– derivaron de que se encontraba en una situación “muy desesperada”. “En ese momento de pandemia, fruto de la necesidad, cometí ese error”, afirmó el encausado, insistiendo en que las circunstancias le llevaron a tomar “alguna mala decisión”.

En este sentido, el hombre se acogió a su derecho a declarar de forma selectiva, de modo que solo respondió a algunas de las cuestiones planteadas por el fiscal y por la letrada encargada de su defensa. De este modo, el acusado se declaró inocente de la sustracción de los cuadros, aunque sí admitió el robo del pasador y su posterior venta en un establecimiento de empeños por 45 euros, alegando que fue por la coyuntura que vivía.

Asimismo, el encausado aseveró que en aquella época el domicilio en el que residía se volvió una suerte de punto de encuentro del sector artístico ferrolano y que era muy frecuentado por “terceras personas”. “La casa se convirtió en un lugar donde se podrían hacer cosas”, aseveró, alegando que el no podía controlar quien entraba o salía, dando a entender que cualquiera podría haber sustraído las 16 pinturas de la vivienda.

Por su parte, el segundo acusado, que regentaba una tienda de artículos de segunda mano –muchos de ellos obras de arte– y de ferretería en la ciudad naval, negó tener conocimiento de que las pinturas fueran robadas. A este respecto, el hombre aseguró que los cuadros que había adquirido –un retrato de Carlos Perille elaborado por Ricardo Segura Torrella, el único recuperado, y cinco trabajos de Antonio García Patiños– se los había comprado a una persona de la que no recordaba “ni su nombre, ni su cara”. “Si supiera que eran robadas no las iba a colgar en internet, evidentemente”, se ha defendido.

Como se recordará, la Fiscalía solicitó una pena para cada uno de dos años de prisión y una multa de doce meses a razón de siete euros por día –cuantía que en el caso del residente en el domicilio alquilado dependerá de si los elementos sustraídos se consideran parte del patrimonio artístico de Galicia o no, determinando si se trata de un delito agravado de apropiación o de hurto–. Asimismo, los acusados deberán restituir los artículos a su dueña legítima o, en su defecto, abonar la cuantía de 8.200 euros el antiguo residente –valor total de las pinturas– y de 4.200 euros el vecino que las puso a la venta en su establecimiento.