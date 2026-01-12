Mi cuenta

Diario de Ferrol

Actividad cultural

O Ateneo Ferrolán recupera a actividade cun recital, exposicións e cunha xunta directiva renovada

A las muestras se incorpora la de Lucía Bouza Rodríguez

Redacción
12/01/2026 21:47
Ateneo expo de Lucía Bouza
Un dos cadros da mostra de Lucía Bouza, “Tiempo perdido”
Jorge Meis
Despois de pechar durante a época do Nadal, o Ateneo Ferrolán volveu este mesmo luns á actividade cultural reabrindo as súas instalacións, que albergan dende pouco antes das festas unha nova mostra pictórica, de Lucía Bouza Rodríguez. Esta nova tempada vén marcada tamén polo cambio na xunta directiva, resultado da asamblea anual de socios do pasado 29 de decembro.

Tal como estipulan os estatutos, antes de rematar o 2025 renovouse o equipo directivo, con Francisco Javier Montero Dongil como presidente e Ana María Pernas Márquez como vicepresidenta. Tamén figuran Daniel Velasco García, Florentino Martínez Vázquez, Sonia Mauriz Pereira, Manuel Cendán Dopico, Ánxeles Seoane e Alejandro Rey López.

Por outro lado, este martes 13, no ambigú, ás 17.00, terá lugar un recital poético, incluído nas actividades do club de lectura, que pode aproveitarse para ver a mostra de Lucía Bouza.

