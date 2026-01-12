Más de 28.000 viajeros eligieron Ferrol para iniciar la ruta jacobea en 2025

Un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara Daniel Alexandre

Suma y sigue. El Camino Inglés no detiene su crecimiento y cierra año con un nuevo aumento de viajeros, en este caso del 8%. En total han sido 30.200 los peregrinos que se han decantado por cubrir esta ruta, con diferentes puntos de inicio. De ellos, la gran mayoría, 28.885, han iniciado itinerario en el puerto de Ferrol, en el kilómetro cero de esta histórica ruta. El resto, lo han comenzado en A Coruña (564), Neda (249), o Irlanda (165), entre otros.

Los datos generales publicados por la Oficina del Peregrino indican que, una vez más, la ruta tiene un peso similar entre la población nacional y quienes proceden de otros países. Así, realizaron este camino a Compostela el pasado año 15.534 españoles (51%) frente a 14.526 extranjeros.

El 49% de viajeros restantes provinieron, mayormente y por este orden, de Italia (8,56%); Estados Unidos (5,60%); Reino Unido (5,08%); Portugal (5%) o Alemania (4,13%), entre otros.

Han cubierto esta ruta con inicio en Ferrol el pasado ejercicio peregrinos llegados de lugares tan distantes como Australia, Canadá, Taiwan, Rusia, China, Argentina, Brasil, Colombia o México.

El tirón de este recorrido es evidente y cada vez se ven más grupos de viajeros por las calles de los municipios de la comarca por los que transcurre. Los datos publicados así lo confirman también.

Así, en 2025 el crecimiento del Camino Inglés se ha situado en un 8%, siendo algo más bajo que el experimentado en 2023, si bien son datos un tanto ambiguos pues se trata de los años posteriores a la pandemia, cuando los viajeros cayeron en picado y la recuperación se ha mantenido en los años siguientes, consolidándose el crecimiento en 2024 (16%) y también en el ejercicio que se acaba de cerrar.

El Inglés sigue siendo uno de los caminos de peregrinación a Santiago de Compostela que más crece año tras año. El interés que mueve a una gran parte de esos viajeros es que se trata de un itinerario relativamente corto que se puede cubrir en 5 o 6 etapas, e incluso 7, dependiendo de si se hace parada en Neda o si se prosigue desde Ferrol a Pontedeume directamente.

La repercusión de este trayecto es mayor entre los que proceden de Andalucía (22,10%); Madrid (18,60 %); Comunidad Valenciana (12,89%); Galicia (9,42%); Cataluña (7,95); Castilla La Mancha (5,97%) o Canarias (5,64%).

En lo relativo al motivo que animó a cada una de esas personas a cubrir esta ruta tiene gran peso lo religioso, según confirmaron los 13.381 (46,51%) peregrinos en la encuesta final realizada al sellar su Compostela. 9.667 viajeros alegaron motivos religiosos y de otra índole, mientras que 5.720 personas manifestaron cuestiones no religiosas.

Turismo y economía

La responsable municipal del área de Turismo, Maica García, sostiene al respecto de las cifras de viajeros del 2025 que “este crecimiento confirma una tendencia muy positiva para la ciudad de Ferrol y su entorno”. Así, añade que “el incremento en las cifras de 2025 refleja la recuperación y consolidación de la urbe como puerta histórica del Camino de Santiago y cada vez es más reconocido por peregrinos nacionales e internacionales”. García también indica que “el 91,72% de las personas que visitan la oficina de información turística situada en el puerto son peregrinos y la mitad de ellos llegan tanto desde el territorio nacional como del extranjero”. También subraya la concejala que resulta igualmente llamativo que “los países de procedencia de quienes cubren este itinerario son tanto europeos como llegados de mercados de larga distancia como Estados Unidos y Argentina, algo que evidencia el creciente interés por Ferrol y las rutas jacobeas”.

La titular de las políticas turísticas en el Ayuntamiento ferrolano sostiene también que “El Camino Inglés actúa como un elemento clave de desestacionalización y proyección del destino turístico Ferrol”, ya que permite recibir a viajeros durante todos los meses del año.

Maica García destaca asimismo otro hecho relevante como que “cada vez más la estancia media del peregrino va en aumento y pernoctan más de una noche, antes de iniciar la ruta, lo que supone más tiempo en nuestra ciudad y un impacto en nuestra económica local, especialmente en el comercio, la hostelería y los servicios turísticos, generando así más riqueza y empleo en la zona”.

La concejala insiste además en que este volumen de viajeros creciente, año tras año, “refuerza la imagen de la ciudad como destino cultural y patrimonial, poniendo en valor nuestro casco histórico, o la tradición marinera y naval así como su papel clave dentro de las denominadas rutas jacobeas”.

Y es que cada viajero más que llegó a Ferrol el pasado año (2.000 más que en 2024) es una persona que se suma y que toma contacto con la urbe naval y su comarca, que conoce parte de su potencial y que, en muchas ocasiones regresa.