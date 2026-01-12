La Xunta activa una nueva alerta naranja en la costa y amarilla en los municipios de interior

Se trata de la segunda alerta de estas características en menos de una semana Jorge Meis

La Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, activó hoy lunes una nueva alerta naranja –la segunda en menos de una semana– en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra por fenómenos meteorológicos adversos, así como una amarilla en los municipios de interior de ambas áreas, incluidos los veinte de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal –en este caso por episodios de fuertes vientos y precipitaciones–.

Así, el aviso autonómico no aporta detalles de la duración de la alerta ni de sus características, pero la web oficial de la Agencia Española de Meteorología detalla que, en Ferrolterra, se espera mar combinada del oeste y el suroeste y una velocidad del aire de fuerza 8 en la escala Beaufort –de 62 a 74 kilómetros por hora– hasta las seis de la madrugada de mañana martes. En cuanto al nivel de emergencia amarillo en el interior, que al cierre de esta edición se preveía que finalizaría en torno a la medianoche de hoy, en el entorno de las tres comarcas se esperaban vientos de hasta 80 kilómetros por hora, pero lluvias ligeras.