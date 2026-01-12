Hereu sitúa a Navantia como "referente de la reindustrialización" en España

Hereu, a la derecha, con Ricardo Domínguez y Eduardo Dobarro Jorge Meis

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este lunes a su llegada al astillero de Navantia Ferrol que el grupo naval público es un "referente de la reindustrialización, de la innovación y de la capacidad de competitividad que nos permite exportar". Acompañado del presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, y del director de la factoría, Eduardo Dobarro, Hereu subrayó que la reindustrialización es "una de las grandes estrategias que tenemos como país y como gobierno para ganar en innovación y en autonomía estratégica, porque sabemos de todos los grandes beneficios económicos y sociales que implica el ganar peso industrial en nuestra economía".

Antes de conocer in situ los proyectos de transformación que se están desarrollando en el astillero, Hereu resaltó que el de Navantia es "un caso magnífico de lo que significa la reindustrialización tras décadas de perder peso industrial. Estamos ahora claramente en un proceso de ganarlo", añadió, antes de apuntar a una segunda apuesta, ligada a la primera. "España y Europa tienen que ganar capacidad defensiva y de seguridad, fortaleciéndolas, para proteger nuestros valores y nuestro sistema, y esto implica también reforzar la base tecnológica e industrial de defensa", explicó.

El ministro recordó, en ese sentido, que el Gobierno ha aprobado en los últimos meses hasta cinco Programas Especiales de Modernización (PEM) que afectan a Navantia "por valor de 2.292 millones de euros para que lidere este proceso de la reindustrialización, ligado a la modernización, la eficiencia productiva, la digitalización de los procesos y a un astillero 4.0, que es uno de los mejores ejemplos de los procesos que estamos acometiendo en la economía española en estos momentos".

Las infraestructuras que se precisen para este crecimiento serán abordadas" Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, sobre el dique cubierto

Con respecto a nuevas inversiones, como el demandado dique cubierto por parte de los sindicatos, Hereu dijo que Navantia está "en un proceso de claro crecimiento porque los contratos actuales están garantizando trabajo y empleo de más calidad para los próximos años y, por tanto, las infraestructuras que se precisen para este crecimiento sin duda serán abordadas". En esa línea, volvió a resaltar que el sector naval está "un momento muy positivo, de clara ambición" e incidió en que "podemos mantener un diálogo perfecto porque nuestro principal reto es generar más ocupación y que esta sea de más cualificación, que es lo que implican también los procesos de innovación. Estamos generando la industria naval del siglo XXI con mucha fuerza; estamos en un momento no de repliegue, sino de claro despliegue de política industrial, de fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de nuestra defensa", afirmó.