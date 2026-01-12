Ferrol retoma las obras de los proyectos en marcha tras el parón de los festejos navideños

Operarios de Citanias, esta mañana en la plaza de O Inferniño | Jorge Meis Jorge Meis

Ferrol vuelve a estar en obras tras el parón de los festejos navideños. Si bien las celebraciones terminaron oficialmente el pasado día 7 –dado que en la ciudad se prolongan un día más por la conmemoración de San Julián–, no fue hasta hoy lunes que comenzó a percibirse una vuelta a la normalidad, especialmente en lo relativo a los trabajos de los grandes proyectos municipales.

De este modo, los operarios de Citanias, empresa adjudicataria del contrato para la reforma del área infantil de O Inferniño, retornaron al parque para continuar con las labores de pavimentación del espacio. En este sentido, la cubierta de 360 metros cuadrados de cuatro aguas –con una altura de 5,6 metros en su punto más alto y de 4,6 en el más bajo– ya se encuentra completamente instalada, por lo que solo restaría finalizar el nuevo firme –que empleará el mismo tipo de adoquín que el resto de la plaza salvo el área de juegos, que contará con una capa de caucho–, el cerramiento e instalación de nuevos elementos.

Cabe señalar que el Concello también aclaró esta mañana que las labores no se habían paralizado por un problema con la maquinaria, y que el único retraso registrado fue en la entrega de uno de los elementos infantiles, pero que en un principio no afectará al desarrollo de las obras.

En cuanto al resto de proyectos en marcha antes del parón vacacional, el pasado sábado el gobierno local anunció la instalación del vallado de seguridad en FIMO previo al inicio de los trabajos, por lo que se espera que los mismos comiencen de forma oficial en los próximos días. Asimismo, el Concello informó esta mañana de los cortes de tráfico en Irmandiños relativos a las obras de la primera fase de “Abrir Ferrol ao Mar”, de modo que el inicio de las mismas será, de no haber imprevistos, el próximo miércoles –si bien ya había hoy algunos operarios inspeccionando la zona–.

De igual modo, la actividad en el último tramo de la calle Ru­balcava se retomó a primera hora de la mañana después de que cesase a comienzos de los festejos navideños una vez se completó la preparación del firme para su urbanización.

En el caso de la rehabilitación del antiguo Bambú Club, que albergará el futuro local social de Recimil, fue el único de los proyectos ya plenamente en marcha cuya actividad constructiva no se retomó este lunes. No obstante, se trata de una actuación en un punto de ejecución bastante avanzado –y planteada, como explicó a comienzos de diciembre la concejala de Urbanismo, Blanca García, para tener un amplio margen de tiempo–, con la demolición de tabiquería, la construcción de la puerta y la colocación de la primera capa de la solera ya completada.