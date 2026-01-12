Mi cuenta

Titulación

El nuevo máster Erasmus Mundus empieza en Hungría y pasa por el Campus Industrial de Ferrol

Ya están abiertas las inscripciones para la titulación que recorre cuatro países, así como para las 17 becas económicas

Redacción
12/01/2026 14:32
Representantes de las cinco universidades participantes en el máster Erasmus Mundus RESCO, en una reunión en Saint-Étienne-du-Rouvra, Francia
Representantes de las cinco universidades participantes en el máster Erasmus Mundus RESCO, en una reunión en Saint-Étienne-du-Rouvra, Francia
Cedida
El diseño de infraestructuras sostenibles, una de las tareas con mayor proyección de futuro, es el centro del nuevo máster internacional que se impartirá este curso en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol        –EPEF–, entre otros centros de cinco universidades pertenecientes a cuatro países europeos diferentes. Esta titulación Erasmus Mundus se denomina Renewable Energy and Sustainable Construction –RESCO– y el plazo de inscripción para optar a una de las 25 plazas ofertadas para el período de 2026/27 ya está abierto.

Debido al carácter internacional del máster, además de poseer un título de grado universitario o licenciatura en especialidades como las ingenierías civil o mecánica, arquitectura o cualquier otra afín, las personas interesadas deberán acreditar un nivel B2 de inglés. Asimismo, se puede solicitar una beca para cubrir los gastos de la matrícula, movilidad y manutención, que en este caso dispone de 17 plazas.

Para inscribirse en la titulación, antes del 28 de febrero, será necesario acceder a través del portal resco-master.eu, que gestiona la Budapest University of Technology and Economics –BME–, la institución húngara en la que se cursará el primer semestre. Así, el segundo se realizará en España y Portugal, en la Universidade da Coruña –UDC– y la Universidade do Minho –UMinho–, respectivamente, para continuar el tercero en Francia. De este último territorio vecino están implicadas dos universidades, la INSA Rouen Normandie y la Université Le Havre Normandie –ULHN–, completando así el consorcio que dio lugar a este proyecto, financiado por la Comisión Europea.

El máster Erasmus Mundus RESCO, que abarca dos cursos académicos (120 ECTS), continuará en el cuarto semestre por diferentes países de todo el mundo, un período pensado para la realización de las prácticas curriculares en empresas e instituciones del sector, además del Trabajo Final de Máster.

Este proceso será posible gracias al apoyo de empresas como la francesa Saint-Gobain Isover, la eléctrica Iberdrola, la naronesa Tubacer, Alcoa, el Instituto Técnico de Galicia, Casais, Greenlab, DST Group, Skyborn Renewables y Cerema.

Master en la UDC

Concretando el período del segundo semestre, en el que el alumnado se acercará a la construcción sostenible y la eficiencia energética tanto en la UMinho como en la UDC, se cursará la titulación en la EPEF, del Campus Industrial de Ferrol, y también en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, en el área universitaria de A Coruña.

