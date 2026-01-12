Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Novedad

El arqueódromo del Centro Torrente Ballester llevará el nombre de Luis Monteagudo

Mediante el mismo acuerdo se desarrollarán visitas guiadas al castro de Esmelle y otras actividades didácticas

Redacción
12/01/2026 18:00
Firmaron el presidente de la Fundación L. Monteagudo y el rector de la UDC
Firmaron el presidente de la Fundación L. Monteagudo y el rector de la UDC
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidade da Coruña y la Fundación L. Monteagudo firmaron este mismo lunes un convenio de colaboración complementario a la cátedra institucional de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la UDC y el Concello de Ferrol. El nuevo acuerdo se destinará al mantenimiento del arqueódromo, instalado en el Centro Torrente Ballester de Ferrol, así como al desarrollo de distintas actividades.

Está previsto que la iniciativa abarque, en principio, un período de tres años, por un importe total de 57.000 euros, que servirán para ampliar las actuaciones desarrolladas por la cátedra, que dirige el profesor de la UDC Juan Luis Montero Fenollós. Asimismo, el arqueódromo llevará el nombre del arqueólogo coruñés Luis Monteagudo.

Según se recoge en el texto, que fue firmado por el rector, Ricardo Cao, y el presidente de la Fundación L. Monteagudo, Alfredo Erias, se realizarán visitas guiadas al castro de Esmelle y otras actividades didácticas y de difusión de la cátedra, enmarcadas en este convenio.

El arqueódromo forma parte de la Rede de Centros Museísticos de Ferrolterra y constituye uno de los proyectos centrales de la cátedra, creada en 2022 con la mirada puesta en la creación y gestión de una escuela de arqueología en Ferrol.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Grúa retirando uno de los vehículos implicados en la colisión

Un conductor resulta herido leve en una colisión contra otro vehículo en un acceso de la AP-9
J Guzmán
Imagen de archivo de los bomberos del GES de Mugardos

Un incendio en Valdoviño se salda con dos habitaciones calcinadas
J Guzmán
Representantes de las cinco universidades participantes en el máster Erasmus Mundus RESCO, en una reunión en Saint-Étienne-du-Rouvra, Francia

El nuevo máster Erasmus Mundus empieza en Hungría y pasa por el Campus Industrial de Ferrol
Redacción
Concentración este lunes frente al edificio administrativo de la Xunta

El transporte del viajeros reanuda la huelga al no producirse "grandes avances" en la negociación
Redacción