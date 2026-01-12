El arqueódromo del Centro Torrente Ballester llevará el nombre de Luis Monteagudo

Firmaron el presidente de la Fundación L. Monteagudo y el rector de la UDC Cedida

La Universidade da Coruña y la Fundación L. Monteagudo firmaron este mismo lunes un convenio de colaboración complementario a la cátedra institucional de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la UDC y el Concello de Ferrol. El nuevo acuerdo se destinará al mantenimiento del arqueódromo, instalado en el Centro Torrente Ballester de Ferrol, así como al desarrollo de distintas actividades.

Está previsto que la iniciativa abarque, en principio, un período de tres años, por un importe total de 57.000 euros, que servirán para ampliar las actuaciones desarrolladas por la cátedra, que dirige el profesor de la UDC Juan Luis Montero Fenollós. Asimismo, el arqueódromo llevará el nombre del arqueólogo coruñés Luis Monteagudo.

Según se recoge en el texto, que fue firmado por el rector, Ricardo Cao, y el presidente de la Fundación L. Monteagudo, Alfredo Erias, se realizarán visitas guiadas al castro de Esmelle y otras actividades didácticas y de difusión de la cátedra, enmarcadas en este convenio.

El arqueódromo forma parte de la Rede de Centros Museísticos de Ferrolterra y constituye uno de los proyectos centrales de la cátedra, creada en 2022 con la mirada puesta en la creación y gestión de una escuela de arqueología en Ferrol.