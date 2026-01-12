Cortes de tráfico en Irmandiños y acceso al centro por la cuesta de Mella e Iglesia

El carril en dirección al puerto permanecerá abierto Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol informó hoy lunes de los cambios en la circulación rodada que se pondrán en funcionamiento en la calle Irmandiños a partir del próximo miércoles con motivo del reinicio de las obras en ese tramo del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”.

Según detalló el departamento de Urbanismo a través de un comunicado, se procederá al corte de tráfico de uno de los carriles que discurren por el mencionado vial, concretamente el más próximo a la muralla del Arsenal, en el segmento comprendido entre las puertas de Enfermería y del Dique. Así, el tránsito de turismos por el otro –dirección a Curuxeiras– estará permitida, mientras que en el tramo en sentido opuesto que no será cerrado por las obras, desde la cuesta de Mella hasta la puerta de Enfermería, tan solo podrán acceder los usuarios del aparcamiento de la Alameda del Carbón o vehículos autorizados por la Armada para su entrada en el Arsenal.

De este modo, la reordenación plantea el acceso al núcleo urbano de Ferrol a través del puerto y la calle Igrexa, si bien se ha detallado que se restringirá el tránsito de vehículos pesados.