Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cortes de tráfico en Irmandiños y acceso al centro por la cuesta de Mella e Iglesia

El Concello detalla la nueva circulación que entrará en funcionamiento este miércoles

Redacción
12/01/2026 19:08
El carril en dirección al puerto permanecerá abierto
El carril en dirección al puerto permanecerá abierto
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El gobierno local de Ferrol informó hoy lunes de los cambios en la circulación rodada que se pondrán en funcionamiento en la calle Irmandiños a partir del próximo miércoles con motivo del reinicio de las obras en ese tramo del proyecto “Abrir Ferrol ao Mar”. 

Según detalló el departamento de Urbanismo a través de un comunicado, se procederá al corte de tráfico de uno de los carriles que discurren por el mencionado vial, concretamente el más próximo a la muralla del Arsenal, en el segmento comprendido entre las puertas de Enfermería y del Dique. Así, el tránsito de turismos por el otro –dirección a Curuxeiras– estará permitida, mientras que en el tramo en sentido opuesto que no será cerrado por las obras, desde la cuesta de Mella hasta la puerta de Enfermería, tan solo podrán acceder los usuarios del aparcamiento de la Alameda del Carbón o vehículos autorizados por la Armada para su entrada en el Arsenal.

De este modo, la reordenación plantea el acceso al núcleo urbano de Ferrol a través del puerto y la calle Igrexa, si bien se ha detallado que se restringirá el tránsito de vehículos pesados.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Se trata de la segunda alerta de estas características en menos de una semana

La Xunta activa una nueva alerta naranja en la costa y amarilla en los municipios de interior
J Guzmán
El Rugby Ferrol completó un gran encuentro en Pontevedra

El Rugby Ferrol supera al Mareantes-Barbanza
Redacción
La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril

Uno de los acusados de robar obras de arte afirma que estaba en una situación “desesperada”
Redacción
Jorge Niebla, en el centro, celebra el cuarto puesto de Galicia

La representación local destaca en el Nacional infantil y cadete
Redacción