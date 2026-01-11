La ría de Ferrol perdió un tercio de los permisos de marisqueo a pie a lo largo de la última década

Maricador en Barallobre Daniel Alexandre

El sector del marisqueo a pie en la ría de Ferrol sigue en barrena y en 2025 prolongó la tendencia de disminución de permisos de explotación, que pasaron de los 124 con los que se clausuró el año 2024 a los 110 del que acaba de concluir.

Los datos que publicó el pasado viernes en su web la Consellería do Mar confirman una dinámica negativa. La crisis productiva, que ha provocado, por ejemplo, la desaparición del berberecho –menos de 100 kilos en todo el ejercicio pasado– y la escasez de las diferentes especies de almeja han llevado a los socios y socias de los pósitos de Ferrol, Barallobre y Mugardos a cerrar la peor anualidad desde que hay registros. Ni los más veteranos habían oído hablar nunca de nada parecido.

Los datos del censo hablan por sí solos. Para su elaboración, el departamento de asuntos pesqueros de la Xunta recurre a la documentación oficial al cierre del año recién finalizado. De estos se desprende que la inercia no tiene visos de cambiar. En la cofradía de Ferrol, por ejemplo, hay 23 permisos de explotación vigentes, es decir, tres menos que hace doce meses pero 21 –casi la mitad– que los que tenía hace una década, cuando la mayor convocatoria que se recuerda permitió expedir, en un solo ejercicio, más de una treintena de carnés.

En Barallobre, la situación es muy similar. Es cierto que solo ha perdido una licencia –pasa de 37 a 36–, pero en 2015 tenía 56, es decir, veinte menos. La cofradía de la ría que mejor está resistiendo es la de Mugardos, que, como se recordará, no tiene extracción a flote. Aunque es la que menos ha perdido, lo ha hecho de manera drástica en los últimos tiempos, con diez permisos menos que el año anterior (de 61 a 51). Es este un hecho insólito en la agrupación mugardesa, que desde siempre había sido capaz de mantenerse en unos número muy similares: nunca más de 66 ni menos de 59... Hasta ahora.

En la comarca

Otras cinco cofradías de la comarca tienen marisqueo sin embarcación. Y, de todas ellas, tres han visto cómo se reduce su nómina de socios y socias: Cariño pierde uno y se queda en cuatro; Cedeira pasa de 17 a 14 y Espasante, de diez a nueve. Solo O Barqueiro, en Mañón, y Pontedeume se quedan como estaban, es decir, con diez y diecisiete permisos de explotación en vigor.

Sin embargo, la evolución del sector es más reveladora si se observa una serie más larga, por ejemplo, la última década. En 2015 había en Cariño 14 mariscadores y mariscadoras a pie –ahora quedan cuatro–; en Cedeira eran 30, es decir, más del doble que los 14 actuales; en Espasante, la reducción fue de exactamente la mitad –de 18 a nueve–; en O Barqueiro se pasó de 14 a 10 y solo Pontedeume es capaz de resistir, aunque con menos carnés, con 17 de los 20 que tenía.

En total, hace una década había 258 trabajadores del mar en la modalidad a pie –aquí se incluye no solo el marisqueo en las playas, sino también la extracción de percebe, por ejemplo–, mientras que en la actualidad quedan 164, es decir, un 36,5% menos. Cada año que pasa, el mar es menos capaz de ofrecer un trabajo estable y con condiciones económicas dignas.

Menos feminizado

El marisqueo a pie tiene en la ría de Ferrol unas características específicas en lo que respecta al género de quien posee los carnés de explotación. En el conjunto de Galicia es mayoritaria la presencia femenina, que tiene algo más de un 70% de los pérmex: son 947 hombres y 2.232 mujeres. En la ría, sin embargo, son más los primeros que las segundas. Así, hay 68 hombres que trabajan en esta modalidad de marisqueo, por 40 mujeres. El pósito ferrolano, además, es un caso único: una sola mujer y 22 hombres.

En las otras cinco cofradías de Ferrolterra la imagen es muy similar, aunque no del todo, a la de Galicia, con 18 carnés a nombre de hombres y 36 de mujeres.

Por otra parte, una de las cuestiones que desde hace más tiempo preocupan al sector es el envejecimiento de los portadores de los carnés. Se trata de una actividad que no atrae a la población joven.

En el análisis por franjas de edad que realiza la Consellería do Mar en su exhaustivo estudio queda de manifiesto esta realidad. En este aspecto, el departamento que dirige Marta Villaverde divide Galicia en zonas; la séptima está formada por las cofradías de las rías de Ferrol y O Burgo. De ese modo, mariscadores o mariscadoras a pie de 20 años de edad o menos no hay ninguno y de la década que abarca desde los 21 a los 30 son cuatro. En el siguiente decenio, de 31 a 40 años, hay 31 y en la cuarentena, 67. La mayor parte de los permisos de explotación sin embarcación se concentra entre los 51 y 60 años, con 78 carnés, mientras que con más de esa edad son 26. Eso significa que más de la mitad de los permisos los tienen personas que superan los 50 años (104), por las 102 que suman el resto de los trabajadores del mar con menos de cinco décadas de vida.