Diario de Ferrol

Ferrol

Ferrolterra Antiga valora la preservación arbórea y la humanización de espacios en el proyecto para el Sánchez Aguilera

Considera positivo la demolición del muro de la residencia que hace destacar la zona del Baluarte

Redacción
11/01/2026 21:30
muralla residencia Sánchez Aguilera
La eliminación de la muralla de la residencia facilitará la vista del baluarte
Jorge Meis
La exposición pública del Plan Especial de Urbanismo del Sánchez Aguilera, que puede descargarse y consultarse en la web del Concello de Ferrol, ha llevado a que surjan las primeras valoraciones de entidades de la ciudad al respecto de los planes municipales.

Este es el caso de la asociación cultural Ferrolterra Antiga, que destaca las mejoras que se producen con respecto a la situación actual, en cuanto a la preservación de plataneros o a la potenciación de espacios de interés.

De este modo, indica que se mejora el entorno del Baluarte del Infante y se crea un espacio de tránsito peatonal en la calle Cardosas, limitando el tráfico rodado. Valoran así que “a rúa convértese prácticamente nun paseo entre as aliñacións de plataneiros, e créanse zonas verdes na antiga beirarrúa”.

La asociación considera también muy positivo la demolición del muro de la residencia militar, que actualmente supone una barrera para potenciar el Baluarte del Infante.

Sin embargo, aunque ven con buenos ojos el hecho de que el espacio contiguo a este muro se destine a uso público, no tanto que se contemple en el proyecto como parque canino, ya que, exponen, “levamos moito tempo pedindo a supresión do muro e aproveitamento público deste espazo, preferísemos un espazo aberto de cara a visualización do conxunto patrimonial do baluarte e cuartel”. Precisamente con respecto a este parque para perros, apuntan que contempla un vallado metálico como cierre por uno de los lados pero emplea el perímetro de la residencia militar y el baluarte por otro de los extremos, separándolo únicamente por una línea de laureles. Ferrolterra Antiga apuesta por no integrar esa zona en el parque canino y que el vallado no se apoye directamente en el baluarte, considerando los arbustos insuficiente separación.

La entidad anuncia también que se interesará por los trabajos de prospección arqueológica en el entorno del antiguo acuartelamiento y que se valore la conservación de los restos del sistema defensivo del siglo XVIII que puedan aparecer durante las obras

