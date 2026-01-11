El mantenimiento, entre los principales deberes de las AAVV para el Concello

La eliminación de baches y pavimentación de las calles es una de las principales demandas de AVV como la de Esteiro Jorge Meis

No son pocas las ocasiones en las que se ha señalado que el presente ejercicio 2026 estará marcado en Ferrol por las obras, dada la cantidad de intervenciones recientemente iniciadas o cuyo comienzo está programado para los próximos doce meses. Sin embargo, la mejora de infraestructuras y equipaciones tan solo es una cara de la gestión municipal, que debe tener en cuenta también las demandas del día a día de sus ciudadanos y, con ello, las inversiones necesarias para darles respuesta.

Así, el mantenimiento general de la ciudad, desde el arreglo de las carreteras hasta la recogida de residuos, es la principal asignatura pendiente del gobierno local para este año, según los representantes vecinales, sin olvidar la finalización –o el inicio, según el caso– de aquellas actuaciones comprometidas desde el arranque del mandato.

Zona centro

Comenzando por el núcleo urbano de Ferrol, el listado de “deberes” de la AVV de A Magdalena para el Concello no es precisamente reducido. Tal y como relató su presidente, Pedro Sanz, los residentes de este barrio histórico plantean intervenciones como la continuidad del proceso de urbanización de viales; una solución –como la imposición de sanciones a sus propietarios– a la problemática de los edificios abandonados; la reforma del extremo que da a la calle María del Antiguo Hospicio; la instalación del ascensor en el aparcamiento del Cantón o la implantación de la zona azul en las calles, entre otras. A nivel socioeconómico, también buscan una mejor señalización para el Camiño Inglés; mayor presencia policial “a pie” por el barrio, la resolución al cierre del hotel Galiano Plaza y de la cesión de un nuevo local para la entidad, así como un punto de encuentro entre vecinos y promotores para la celebración de conciertos en la calle.

En el caso de Ferrol Vello, además del mencionado mantenimiento general del área, la presidenta de la AVV, María José Peniza, se centra en dos demandas irrenunciables para sus residentes: que se acometan las acciones preventivas comprometidas para el final de la calle Espartero y garantizar la continuidad del centro de salud. “Empezamos el año y seguimos sin los bolardos, las jardineras y sin garantizar la seguridad en ese punto”, apunta la representante en relación a la primera petición, recordando que en la intersección del vial con Baterías las aceras y el espacio son muy reducidos, lo que sumado a la velocidad que alcanzan los vehículos supone un importante peligro para los viandantes. Respecto al segundo, Peniza explica que, “de forma extraoficial”, tienen constancia de que, en cuanto se jubile el médico que atiende las instalaciones sanitarias, el Sergas las cerrará –algo que se ve reforzado por el desvío constante de personas al Fontenla Maristany–.

Muchas entidades confían en que el nuevo contrato de limpieza mejore la situación en los barrios Jorge Meis

En el “barrio alto” de Ferrol, Canido, los deberes se dividen en dos bloques: la concreción de proyectos en marcha, por un lado, y el mantenimiento general de la zona –donde se incluyen, además, algunas demandas históricas–. Según explica el presidente de la asociación vecinal, Roberto Taboada, en el caso de esta área parte de sus peticiones “xa están en camiño”, aunque muchas de ellas –como las aceras de Poeta Pérez Parallé, la reurbanización de Doutor Fleming, el tapón de A Tafona o las escaleras mecánicas de Méndez Núñez– “aínda non chegaron a mesa de contratación”, por lo que, a este respecto, su demanda es que se agilicen. En cuanto a las labores de conservación, si bien el representante reconoce que muchas de las actuaciones están pendientes de que salgan adelante sus respectivos contratos de servicios, también insiste en la necesidad de acometer de urgencia trabajos de pavimentación; “replantear a recollida de lixo” y el cambio de papeleras y contenedores o el mantenimiento de la iluminación pública.

Completa el recorrido por la zona centro el barrio de Esteiro, donde el presidente de la AVV, Manuel Ángel García Varela, plantea dos peticiones breves pero contundentes: “una mayor limpieza y mantenimiento de área y que hagan más caso cuando se les llama”. En este sentido, el representante incide en que el estado del firme en las calles es el principal problema, “con agujeros que rompen los coches”, además de requerir un repintado de la señalización horizontal y las plazas de aparcamiento.

Ensanches

En cuanto al barrio de Recimil, desde la entidad vecinal se señalan una serie de peticiones similares a las de Canido, en tanto a que solicitan principalmente mayor agilidad en los diferentes proyectos en marcha. Según relata la presidenta, Isabel Ribeiro, resulta imperante finalizar las obras del Bambú Club, paralizadas por los festejos navideños –y que además van parejas a la reforma del entorno del mercado municipal, cuya reforma también está pendiente–, e incrementar el ritmo de la rehabilitación de envolventes en los diferentes bloques de viviendas. No obstante, la representante incide igualmente en el tema de la conflictividad, demandando soluciones al problema de la ocupación, denunciando que incluso en aquellas casas que están tapiadas la gente se está colando –rompiendo los cerramientos de ladrillos o retirando las placas metálicas–.

En el Ensanche A denuncian problemas de aguas en el subsuelo Jorge Meis

Siguiendo esta misma línea se encuentra el Ensanche A, donde el presidente de la AVV, Rafael Leira, demanda sobre todo “acabar lo que está empezado”, poniendo como ejemplo la reforma del parque infantil de O Inferniño –paralizado en diciembre por problemas con la maquinaria– o la demolición de los servicios de este espacio. De un modo más amplio, el portavoz señala la rehabilitación integral de la plaza y el arreglo del centro cultural Carvalho Calero, que, como ya avanzó la entidad en 2025, van a “vigilar de cerca” para que los respectivos proyectos den respuesta a las necesidades vecinales. En temas de conservación, Leira Castiñeira relata que el barrio no tiene grandes problemas de baches, pero sí de abombamientos en la calzada provocados por aguas subterráneas –como en la calle Fontaíña–. Completa el listado de peticiones una apuesta clara por el centro Porta Nova y mayores inversiones en el Palco das Ánimas.

Una situación similar se da en Ultramar, donde la máxima representante de los vecinos, Natalia Ares, resume los deberes pendientes en “cumplir lo prometido”. En este sentido, la presidenta señala que muchas de las intervenciones acordadas con la AVV, como el nuevo local de la entidad –que complementará con más espacio al ya existente– o los tapones urbanos de la calle Brasil, Cuba y Adolfo Ros, “sabemos que están en proceso”, por lo que esperan que se completen a lo largo del presente 2026. Además, Ares López también solicita que se mejore la conservación del barrio a nivel de limpieza, podas y mantenimiento en general, aunque cuenta con que esto suceda en cuanto entren en funcionamiento los nuevos contratos de servicios.

Otros distritos

Siguiendo la progresión del núcleo urbano municipal, en el barrio de Caranza, su presidenta, Mapi Rodríguez, también divide los deberes del Concello en la zona en intervenciones de mejora de infraestructuras y actuaciones de mantenimiento. Respecto a las primeras, la representante hace hincapié “en el cierre y acondicionamiento del jardín botánico”, en el Montón, y de la playa, con la dotación de arena para el espacio y la mejora de sus accesos. En cuanto a las segundas, Rodríguez Venancio lo tiene claro: “podas intensivas y aglomerados”, poniendo como ejemplo el estado que presentan viales como la avenida de Castelao o las calles Ejército Español, Lepanto y Telleiras –dado que, en esta última, durante la reforma de As Pías únicamente se acometió en una dirección–, todos ellos ya solicitados. Por último, la representante insiste en la necesidad de realizar de urgencia el pintado de los pasos de peatones y las plazas de aparcamiento, especialmente las reservadas a personas con movilidad reducida, así como de la reparación de todas las aceras de las 398 viviendas –recordando que fue un compromiso electoral del alcalde, José Manuel Rey, y que sigue pendiente–.

Muchas asociaciones demandan continuidad y agilidad en los proyectos ya iniciados Jorge Meis

En el caso de San Xoán-O Bertón, el presidente de los vecinos, Andrés Medín, lamenta que, si bien existen muchos proyectos en marcha en el barrio –como el centro de salud, el campo de fútbol o el nuevo local social–, no se ven avances desde hace tiempo, lo que está generando una sensación de abandono entre sus residentes. En cuestiones de conservación, el representante apunta que son necesarias labores de aglomerado y de podas en los árboles, que han alcanzado en algunos puntos tal altura que tapan las farolas, lo que reduce drásticamente la iluminación de la zona durante la noche.

Completa este listado el barrio de A Graña, donde la presidente de la Asociación de Vecinos, María Cortabitarte, demanda para este curso político que se inicie el proyecto para dotar a la zona del aparcamiento comprometido –dado que el estacionamiento es uno de los principales problemas de los residentes–, así como el cambio de tuberías en el entorno de la calle Real Alta, puesto que las de fecales discurren por encima de las de suministro de agua, o el cambio de registros, ya que presentan desperfectos y “saltan” cuando pasan los coches. A nivel de conservación, la representante exige una mejoría en el servicio de limpieza viaria y en el mantenimiento de la playa del barrio.

Rural ferrolano

Por último, los deberes de la zona rural para el Concello son tan numerosos como sus parroquias y lugares, tal y como señala el presidente de la Agrupación de AAVV del área, Manuel Sendón, y sería necesario un listado independiente para englobar las asignaturas pendientes de cada punto. No obstante, en términos generales, el responsable de la entidad relata que lo más importante “y más urgente” es iniciar los trabajos del saneamiento, “que deberían haber comenzado en noviembre y creo que hasta marzo o abril las obras no van a empezar”.

El servicio permanente de desbroces es una de las demandas históricas del rural Emilio Cortizas

A esto se suma un plan de regeneración específico para el rural, similar al existente en el entorno urbano pero con especial atención a los aglomerados; un servicio permanente de desbroces –ligado al contrato de limpieza–; el ensanchado general de las pistas y carreteras y un programa más ambicioso de animación sociocultural y de promoción turística.