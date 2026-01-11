Mi cuenta

Diario de Ferrol

Revista de Pensamento e Cultura

El contenido de la maleta de Vicetto o la relación de Castelao y Bello Piñeiro, en FerrolAnálisis

La presentación del número 36 de la revista tendrá lugar este martes

Redacción
11/01/2026 21:24
El número anterior se presentó en el Campus Industrial de Ferrol
El número anterior se presentó en el Campus Industrial de Ferrol
Daniel Alexandre
Este martes 13 se presenta el número 36 de la Revista de Pensamento e Cultura FerrolAnálisis, que edita el Club de Prensa de Ferrol, en la sala Carlos III de Exponav, a las 19.00 horas. En esta nueva publicación se alcanza una meta pendiendiente como es la de reflejar la “admiración e agarimo” de la asociación por el poeta y abogado Miguel C. Vidal.

Esta figura, que fue fundador y director de la revista Aturuxo, junto con Tomás Barros, se pone de relieve en los artículos de Luis Alonso Girgado y de Julio López Valcárcel, así como el de Ramón Loureiro.

Asimismo, a lo largo de las páginas de este volumen se abordan personalidades de otros ilustres ferrolanos como Pablo Iglesias, por parte de Alfonso Guerra, y de Esperanza Piñeiro, directora de la revista que, además de revisar y corregir textos, también ofrece su revelador trabajo “A maleta de Vicetto. Perfilando un Museo”, en el que analiza numerosos datos encontrados en el interior de esa famosa valija.

Entre cerca de 40 autores, podría resaltarse también el estudio sobre Xesús Alonso Montero que realiza Laura P. Landeira o la investigación de Bernardo Máiz, que destapa la estrecha relación entre Castelao y Bello Piñeiro.

Con este número, que el Club de Prensa alcanzó el pasado septiembre de 2025, se cumplen 35 años de su primera salida al público, por lo que aprovechan para mirar atrás y agradecer la colaboración del Concello y de la Diputación, así como a las empresas que les apoyaron los primeros años.

