Ferrol

Alerta en Odeón por un amago de incendio en un establecimiento

Los bomberos del Speis no tuvieron que sofocar el fuego, que ya había sido apagado con un extintor

Redacción
11/01/2026 14:29
Los bomberos de Narón tan solo tuvieron que airear y realizar mediciones de gases
Cedida
Un incendio en uno de los establecimientos del centro comercial Odeón, en el concello de Narón, en la madrugada de este domingo alertó a los usuarios que se encontraban en las instalaciones y propició el aviso a los Bomberos de Narón, que no tuvieron que extinguir el fuego, que ya había sido apagado con un extintor.

Los hechos se produjeron en torno a la una de la mañana cuando los efectivos del Speis de Narón fueron alertados por el 112 de que se había producido un incendio en una tienda del centro comercial Odeón.

Afortunadamente todo se quedó en un susto y algunos daños materiales, ya que cuando los bomberos acudieron a la llamada para extinguir el fuego, este ya había sido apagado por los guardias de seguridad del centro, con un extintor, además de haberse activado las protecciones correspondientes, cortinas cortafuegos.

La alerta fue dada por un particular al observar humo tras la verja de un establecimiento de hostelería ,al parecer procedente de una máquina del local. Tras el uso del extintor, los bomberos tan solo tuvieron que proceder a ventilar y realizar el control pertinente de gases, ya que, además, dadas las horas, solo se hallaban en el centro comercial los usuarios del cine, que salían de alguna de las salas de proyección.

Desde el 112 también se dio también la alerta a la Policía Local de Narón y a la Policía Nacional y se movilizaron desde el Speis tres vehículos con cinco profesionales.

