Un tribunal internacional destaca un estudio hecho en Ferrol sobre bioplásticos para usar en electrónica

La investigadora Silvia Lage, en el Citeni Cedida

Un estudio realizado por Silvia Lage en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– del Campus de Ferrol dio lugar a una tesis doctoral que explora el diseño de compuestos poliméricos sostenibles para la impresión 3D, a partir de bioplásticos y residuos vegetales, con aplicaciones reales en electrónica. El trabajo, dirigido por las doctoras del Grupo de Polímeros María José Abad y Ana Isabel Ares, recibió la máxima cualificación, sobresaliente cum laude, por parte de un tribunal internacional.

La evaluación corrió a cargo de un equipo presidido por la doctora Celina Bernal, de la Universidad de Buenos Aires, una investigadora vinculada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, deliberaron Nikola Perinka, del Centro Vasco de Materiales, Apicaciones y Nanoestructuras, y María Belén Montero, doctora e investigadora del Citeni.

“Revalorización de residuos lignocelulósicos en compósitos funcionais de ácido poliláctico e nanotubos de carbono para impresión 3D” es el título de la investigación, que fue desarrollada en el marco del Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada de la Universidade da Coruña –UDC–, sumándose así a las líneas de investigación desarrolladas en el centro.